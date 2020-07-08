Mercedes, siyah rengin soğutmayı etkilediğini düşünmüyor

Mercedes, bu sene çeşitliliği desteklemek amacıyla geleneksel gümüş rengini bırakıp siyah renk tasarımına geçiş yapmıştı. Avusturya GP hafta sonunda, siyah rengin aracın soğutma sistemini olumsuz etkiliyor olabileceği iddia edildi.

Mercedes'in Strateji Bölümü Başkanı James Vowles, yapmış oldukları incelemede siyah rengin araç sistemindeki sıcaklıklara bir etkisinin olduğunu göremediklerini söyledi.

Vowles, "Siyah renk aracın sıcaklığını etkilemiyor. Motor kapağı içerisinde gümüş bir katman var. Bu sıcaklığa karşı koruyor. Bu yüzden dışarıdaki rengin bir önemi olmuyor."

"Aracın dışındaki renginin sonucunda radyatör sıcaklığında ya da diğer temel sistemlerin sıcaklığında bir fark göremiyoruz."

"Daha açık renk ile biraz daha fazla yansıma oluyor ancak gerçek şu ki, araç renginin sistem ısısı üzerinde bir etkisi yok." dedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, yeni siyah renk tasarımının olası etkilerinin neler olduğunu bilmediklerini söylemişti. Wolff ayrıca, performansı olumsuz etkileyecek şeylere izin vermeyeceklerini söylemişti.

Wolff, "Günün sonunda pazarlama ve mesaj verme çok önemli ancak performans zarar görüyorsa, o zaman harika olmaz." demişti.

Avusturya'da Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton sıralamalarda açık bir şekilde 1 ve 2. olmayı başarmıştı. Yarışta ise vites kutusu tarafında elektrik sorunları ortaya çıktı. Buna rağmen her iki Mercedes aracı yarışı tamamlamayı başardı.