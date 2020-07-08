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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Mercedes, siyah rengin soğutmayı etkilediğini düşünmüyor

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Mercedes, siyah rengin soğutmayı etkilediğini düşünmüyor
Ekleyen:
8 Tem 2020 18:20

Mercedes F1 takımı, bu seneye özel kullandığı siyah renk tasarımının aracın soğutmasını olumsuz etkilediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Mercedes, bu sene çeşitliliği desteklemek amacıyla geleneksel gümüş rengini bırakıp siyah renk tasarımına geçiş yapmıştı. Avusturya GP hafta sonunda, siyah rengin aracın soğutma sistemini olumsuz etkiliyor olabileceği iddia edildi.

Mercedes'in Strateji Bölümü Başkanı James Vowles, yapmış oldukları incelemede siyah rengin araç sistemindeki sıcaklıklara bir etkisinin olduğunu göremediklerini söyledi.

Vowles, "Siyah renk aracın sıcaklığını etkilemiyor. Motor kapağı içerisinde gümüş bir katman var. Bu sıcaklığa karşı koruyor. Bu yüzden dışarıdaki rengin bir önemi olmuyor."

"Aracın dışındaki renginin sonucunda radyatör sıcaklığında ya da diğer temel sistemlerin sıcaklığında bir fark göremiyoruz."

"Daha açık renk ile biraz daha fazla yansıma oluyor ancak gerçek şu ki, araç renginin sistem ısısı üzerinde bir etkisi yok." dedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, yeni siyah renk tasarımının olası etkilerinin neler olduğunu bilmediklerini söylemişti. Wolff ayrıca, performansı olumsuz etkileyecek şeylere izin vermeyeceklerini söylemişti.

Wolff, "Günün sonunda pazarlama ve mesaj verme çok önemli ancak performans zarar görüyorsa, o zaman harika olmaz." demişti.

Avusturya'da Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton sıralamalarda açık bir şekilde 1 ve 2. olmayı başarmıştı. Yarışta ise vites kutusu tarafında elektrik sorunları ortaya çıktı. Buna rağmen her iki Mercedes aracı yarışı tamamlamayı başardı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Abdullah Çelik

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