Mercedes, sıralama turları öncesinde araç dengesini geliştirmeye çalışacak

Mercedes, Meksika'ya Red Bull'un favori olduğunu bilerek gelmişti ve ilk antrenman seansında ilk iki sırayı almayı başardı.

Ancak ikinci seansta Max Verstappen çok iyi bir tur çıkardı ve iki Mercedes pilotunun yaklaşık yarım saniye önünde yer aldı.

Cuma gününün ardından konuşan Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, hafta sonuna iyi başladıklarını ancak denge tarafında yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.

Shovlin, şöyle konuştu: "Bence fena bir gün geçirmedik. İlk seans, ikincisine kıyasla biraz daha temiz geçti. Fakat genel olarak aracımız ve güç ünitesi, yüksek rakımla iyi baş ediyor gibi görünüyor."

"Tek turda ve uzun sürüşlerde kendi programlarımızı tamamlamaya odaklandık. Tek turda Max'i yakalamak için biraz zaman bulmamız gerektiği açık ama çözmemiz gereken bazı denge sorunlarımız var. Umarım bu farkı biraz kapatabiliriz."

"Uzun sürüşlerdeki tablo ise biraz karmaşık. Çünkü farklı lastik hamurları kullandık ama hem denge iyiydi hem de sert lastikler gayet iyi çalışıyor gibi görünüyordu."

"Buraya kolay bir hafta sonu geçirmeyi bekleyerek gelmedik ve üzerinde çalışmamız gereken bazı şeyler olduğu ortada. Fakat geçmiş Meksika yarışlarına kıyasla cuma gününe iyi bir başlangıç yaptık."

Valtteri Bottas, günü ikinci bitirmesinin ardından, "Araç iyi hissettirdi ancak hâlâ daha fazla zaman bulmamız gerekiyor çünkü Red Bull çok hızlı." derken, Hamilton ise "Araç genel olarak iyiydi ve önemli bir sorun yaşamadık. Elimizdeki her şeyi veriyoruz ve şu anda Red Bull bize kıyasla biraz daha hızlı görünüyor." açıklamasını yaptı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images