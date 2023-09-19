Mercedes, Singapur'daki lastik kumarını yine olsa yine yapmaya hazır
Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff, 2023 Singapur Grand Prix'sindeki geç strateji kumarını "haftanın her günü" tekrarlayabileceğini söyledi.
Alpine pilotu Esteban Ocon'un pit çıkışında arıza yapması, Marina Bay'de 62 turluk yarışın 44'üncü turunda sanal güvenlik aracını tetikledi. Bu, her iki Mercedes pilotunun da orta lastikler için pite girmesi için bir pencere yarattı.
Bu da onlara, sert Pirelli lastikleriyle yarışan nihai kazanan Carlos Sainz ve ikinci Lando Norris'e yaklaşmak ve onları geçebilmek için temiz orta lastiklere geçme fırsatı sağladı.
Ancak Ferrari pilotu Sainz, George Russell son turda kaza yapıp Lewis Hamilton'a üçüncülüğü vermeden önce, McLaren pilotunun peşindeki Mercedes'e karşı savunma yapmasına yardımcı olmak için Norris'e DRS vererek yardımcı oldu.
Sonuçta yetersiz kalmasına rağmen Wolff, stratejistlerin ve sürücülerin 'çağrısını sevdiğini' ve yarışı kazanma riskinin "haftanın her günü" tekrarlanmaya değer olduğunu söyledi.
Wolff, "Kazanmaya çalıştık ve kazanamadık. Olumlu olan şey, sürücü ve strateji ekibinin 'Kazanmaya gidiyoruz' demesini seviyorum."
"En kötü ihtimalle ikinci ve beşinci olurduk. En iyi ihtimalle kazanırdık ya da birinci ve ikinci olurduk. Ve planımız zaman zaman bunun doğru olduğunu gösterdi."
"Bence kesinlikle doğru karardı, P2, P5 - belki P2, P4 bitirebilirdik ve yarışı kazanmak istiyorduk."
"Bu yüzden risk aldık ve haftanın her günü bunu tekrar yapardım." dedi.
George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Takım, olası sanal ve tam güvenlik aracı zamanlamalarına dayanan yarış öncesi strateji simülasyonlarıyla yönlendirildi.
Wolff, hafta sonu boyunca "sürpriz kutu" olarak nitelendirdiği W14'te "her şey yanlış olmadığı" için performansın Mercedes'e enerji vereceğini düşünüyor.
Wolff, "Genel olarak performanstan memnunum. Aracın tüm hafta sonu boyunca sergilediği performanstan memnunum ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum."
"Bence bu olumlu... Burada gerçekten güçlüydük, yarışı kazanabilirdik."
"Yarışı birinci ve ikinci bitirebilirdik ve buradan çıkarmamız gereken şey de bu. Bu özel pistte güçlü olmamız bize daha da enerji verecek."
"Her şey yanlış değil. Ancak simülasyonda P1 ve P2'nin zaman zaman ortaya çıktığını görüyorsunuz ve 'İnanılmaz bir gün olabilirdi' diye düşünüyorsunuz ama öyle olmadı."
"Ama bu hafta sonunun olumlu yanlarını düşünüp eve döndüğümde 'bu iyi bir gündü' demeyi tercih ederim." dedi.
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