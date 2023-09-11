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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Lewis Hamilton, yüksek yere basma kuvvetine sahip bir pist olması sebebiyle Singapur GP hafta sonunun Mercedes için Monza'dan daha iyi geçeceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG

Hamilton ve takım arkadaşı George Russell'ın araçları İtalya Grand Prix'sinde ilk üçe girmek için mücadele edecek hıza sahip değildi ve Mercedes pilotları yarışı beşinci ve altıncı olarak bitirdi.

Red Bull 1-2'yi elde ederken, Ferrari SF-23'e yeni motorlar ve Monza'ya özgü bir kanat taktı. Carlos Sainz podyumu tamamlarken Charles Leclerc dördüncü oldu.

Russell ikinci Ferrari'nin 10 saniyeden fazla gerisinde kalırken, Hamilton ise Mercedes'in büyük puanlar için mücadele edecek gibi görünmediği yarışta 20 saniye daha geride kaldı.

Hamilton, İtalya GP'nin Mercedes için 'en kötü' yarışlardan biri olduğunu söyledi.

Ancak araç yüksek yere basma kuvvetine sahip pistleri seviyor ve bir sonraki pist olan Marina Bay pisti de buna sahip. 

Hamilton, "Singapur yüksek yere basma kuvvetine sahip ve yüksek yere basma kuvveti kanadımızı taktığımızda genellikle biraz daha iyi oluyoruz. Yani Monza'daki kadar kötü olmayacak, umarım haklı çıkarım." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Monza'da 'genellikle bu sezon düşük yere basma kuvvetinde daha rekabetçi olan' araçlar tarafından mağlup edildiklerini söyleyen takım patronu Toto Wolff ise, "Bakalım işler nasıl değişecek, Singapur'da onlardan daha iyi performans gösterebilecek miyiz?" diye ekledi.

Russell da Ferrari'nin Monza'da 'küçük bir adım' atmasının ardından Marina Bay pistinde farklı olacaklarını ve McLaren'in bile 'düşündüğümüzden daha ileride' olacağını söylüyor.

Russell, "Özellikle yarışta bu hafta sonu olduğundan daha rekabetçi olacağımızı düşünüyorum."

"Yüksek ve düşük yere basma kuvveti paketimiz arasında neden böyle bir fark olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Spa, Monza, Bakü, Avusturya gibi pistlerde orta/düşük yere basma kuvveti ayarında bile her zaman zorlanıyoruz ve yüksek tarafta her zaman hızlı görünüyoruz. dedi.

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