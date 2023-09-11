Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"
Lewis Hamilton, yüksek yere basma kuvvetine sahip bir pist olması sebebiyle Singapur GP hafta sonunun Mercedes için Monza'dan daha iyi geçeceğini düşünüyor.
Hamilton ve takım arkadaşı George Russell'ın araçları İtalya Grand Prix'sinde ilk üçe girmek için mücadele edecek hıza sahip değildi ve Mercedes pilotları yarışı beşinci ve altıncı olarak bitirdi.
Red Bull 1-2'yi elde ederken, Ferrari SF-23'e yeni motorlar ve Monza'ya özgü bir kanat taktı. Carlos Sainz podyumu tamamlarken Charles Leclerc dördüncü oldu.
Russell ikinci Ferrari'nin 10 saniyeden fazla gerisinde kalırken, Hamilton ise Mercedes'in büyük puanlar için mücadele edecek gibi görünmediği yarışta 20 saniye daha geride kaldı.
Hamilton, İtalya GP'nin Mercedes için 'en kötü' yarışlardan biri olduğunu söyledi.
Ancak araç yüksek yere basma kuvvetine sahip pistleri seviyor ve bir sonraki pist olan Marina Bay pisti de buna sahip.
Hamilton, "Singapur yüksek yere basma kuvvetine sahip ve yüksek yere basma kuvveti kanadımızı taktığımızda genellikle biraz daha iyi oluyoruz. Yani Monza'daki kadar kötü olmayacak, umarım haklı çıkarım." dedi.
George Russell, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Monza'da 'genellikle bu sezon düşük yere basma kuvvetinde daha rekabetçi olan' araçlar tarafından mağlup edildiklerini söyleyen takım patronu Toto Wolff ise, "Bakalım işler nasıl değişecek, Singapur'da onlardan daha iyi performans gösterebilecek miyiz?" diye ekledi.
Russell da Ferrari'nin Monza'da 'küçük bir adım' atmasının ardından Marina Bay pistinde farklı olacaklarını ve McLaren'in bile 'düşündüğümüzden daha ileride' olacağını söylüyor.
Russell, "Özellikle yarışta bu hafta sonu olduğundan daha rekabetçi olacağımızı düşünüyorum."
"Yüksek ve düşük yere basma kuvveti paketimiz arasında neden böyle bir fark olduğunu anlamamız gerekiyor."
"Spa, Monza, Bakü, Avusturya gibi pistlerde orta/düşük yere basma kuvveti ayarında bile her zaman zorlanıyoruz ve yüksek tarafta her zaman hızlı görünüyoruz. dedi.
Russell, Monza'daki ilk virajın "cezasız" kesilmesinin engellenmesini istiyor
Russell, Monza'daki ilk virajın "cezasız" kesilmesinin engellenmesini istiyor Russell, Monza'daki ilk virajın "cezasız" kesilmesinin engellenmesini istiyor
Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş
Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş
Russell: "Sıralama turlarında sıkı bir mücadele olacak"
Russell: "Sıralama turlarında sıkı bir mücadele olacak" Russell: "Sıralama turlarında sıkı bir mücadele olacak"
Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü
Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü
Hamilton, "en kötü yarışları" Monza'nın ardından Singapur öncesi umutlu
Hamilton, "en kötü yarışları" Monza'nın ardından Singapur öncesi umutlu Hamilton, "en kötü yarışları" Monza'nın ardından Singapur öncesi umutlu
Hamilton, acı dolu yılların ardından 2024 F1 araç lansmanı için gün sayıyor
Hamilton, acı dolu yılların ardından 2024 F1 araç lansmanı için gün sayıyor Hamilton, acı dolu yılların ardından 2024 F1 araç lansmanı için gün sayıyor
Son Haberler
Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"
Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak" Windsor: "Leclerc'in hedefi Verstappen ve Hamilton'la yarışmak"
Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız
Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız Marko, Wolff'un Verstappen'in başarısını "küçümsemesinden" rahatsız
Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak
Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak
Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"
Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım" Norris: "Sırt ağrılarım yüzünden pek çok şeyi kısıtladım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar