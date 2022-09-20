Mercedes: "Singapur, W13'e uyuyor"

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Mercedes takımı sezonun kalan altı yarışı için kendisine iki hedef belirledi: en az bir galibiyet almak ve ve takımlar şampiyonasında ikincilik için yarışmak.

Teknik Direktör Mike Elliott, Singapur pistinin kendilerine uygun olduğunu belirtti ve yarışta iyi bir sonuç alabileceklerine vurgu yaptı.

Elliott, "Bazı yarışlarda iyi, bazılarında daha kötü performans gösterdik. Fakat bence hem simülatörde çalışarak hem de rüzgar tünelinde araştırma yaparak yaşadığımız sorunların köküne indik."

"Bütün bunlar cesaret verici çünkü sonuçların istikrarsız olmasına neyin sebep olduğunu, ön tarafa geri dönmek için neye odaklanmamız gerektiğini ve kış arasında ne yapılması gerektiğini bulmamızı sağlıyor."

"Takımlar şampiyonasında Ferrari ile ikinci sıra için mücadele etmek istiyoruz. Bu sezon bir yarış kazanmaya ve daha doğru birkaç galibiyet elde etmeye çalışacağız. Fakat en önemlisi önümüzdeki yıl şampiyonluk için mücadele etmek istiyoruz."

"Bir sonraki yarış Singapur'da yapılacak ve orada, hem Budapeşte hem de Zandvoort'ta gördüğümüze benzer bir tablo göreceğimizi düşünüyorum."

"Orada asfalt biraz engebeli olacak, bu da bazı zorlukları beraberinde getirecek fakat virajların yapısından bahsedecek olursak, bu pistin aracımıza daha uygun olduğunu düşünüyorum."

"Her zaman olduğu gibi, simülatörde ihtiyacımız olan tüm hazırlıkları yapacağız, ardından antrenmanları mümkün olan en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız."

"Umarım Singapur hafta sonunu iyi bir sonuçla bitirebiliriz." dedi.

Mercedes, 2012 yılından bu yana her sezon en aza bir galibiyet almayı başardı. Eğer takım bu yıl zafere ulaşamazsa, 10 yıllık seri sona ermiş olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese