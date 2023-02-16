Mercedes, Silverstone'daki çalışmalarına bugün devam ediyor

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Mercedes, normalde çarşamba günü Silverstone'da piste çıkmıştı fakat bu bir shakedown değil, 15 kilometrelik bir demo yani gösteri sürüşüydü. Bir bakıma Ferrari'nin Fiorano'da yaptığıyla benzer bir yol izlediler.

Fakat Mercedes için piste çıktıkları ilk test, pek de kolay olmadı. Güç ünitesinin marş sisteminde bir sorun vardı ve bu da 1 saat 40 dakikalık bir gecikmeye yol açtı. Fakat bu sorun, montajın mükemmel olmamasından kaynaklanıyordu ve takım bu sorunu çözüp, yola sorunsuz şekilde devam etti.

George Russell, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

Mercedes, havanın değişken olduğu Silverstone'da bugün ikinci kez piste çıktı. Bugün Silverstone'da hava bulutlu, zaman zaman yağmur yağıyor ve sıcaklık sadece 12 derece. Bu nedenle Pirelli gösteri lastiklerini olması gereken sıcaklığa getirmek zor olacak.

Günü Lewis Hamilton ve George Russell, 50'şer kilometre tamamlayacak şekilde paylaşacaklar.