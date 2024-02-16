Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış
Mercedes, Silverstone'daki ilk testte sadece 15 kilometre mesafe tamamlarken, 200 km'lik ana testi Bahreyn'de yapmayı planlıyor.
Formula 1'de lansman dönemi sona erdi ve bu dönemde en çok konuşulan araçlardan birisi hiç şüphesi yeni Mercedes W15'ti.
Yeni bir arka süspansiyona geçen ve ön tarafta önemli değişiklikler yapan Mercedes, yeni aracı lansmandan hemen sonra Silverstone'da piste çıkardı.
Başlangıçta bunun 200 km'lik bir test olacağı öne sürülmüştü ancak gerçekte sadece 15 km mesafe tamamlandığı ortaya çıktı.
Görünüşe bakılırsa Mercedes, tıpkı Ferrari gibi başlangıçta sadece 15 km'lik bir ilk test yapmak istedi.
Formu1a.uno'ya göre şartlar ideal olmadığı için Mercedes, 200 km'lik ana çekim gününü 20 Şubat'ta Bahreyn'de yapma kararı aldı.
Böylece Mercedes, 200 km'lik testini Bahreyn'deki sezon öncesi testinden hemen önce gerçekleştirmiş olacak.
Aynı gün Alpine ve Wiliams da yine Bahreyn'de 200 km'lik bir ön test gerçekleştirecek.
Şu ana kadar 200 km'lik testini tamamlayan takımlar Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Haas, RB, McLaren ve Sauber oldu.
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Mercedes AMG
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