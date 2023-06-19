Mercedes, Silverstone'a "önemli bir güncelleme paketi" getirecek

Montreal yarışı Lewis Hamilton'ın arka arkaya podyuma çıktığı ikinci yarıştı ve Alman üreticinin güncellemeler sonrası yine en hızlı ikinci veya üçüncü takım olduğu görüldü.

Fakat Mercedes, yeni konsepte geçmesinin ardından performansı artırmaya odaklanmış durumda ve yakında araca güncellemeler gelmeye devam edecek.

Takım, bu kapsamda Silverstone'a performans güncellemesiyle gelme kararı aldı.

Wolff, Kanada GP sonrası şöyle konuştu: "Silverstone'a pek çok yeni parça getireceğiz."

"Ardından yaz tatilinden önce kullanacağımız daha fazla güncelleme olacak"

"Aracın konseptini önemli ölçüde yeniledik ve bu konseptin özelliklerini anlama sürecini önemli ölçüde hızlandırdı. Önümüzdeki dört yarışta ileriye doğru kayda değer adımlar atmamız gerekiyor."

"Aracın doğası gereği Kanada'da iyi bir performans göstermeyi beklemiyorduk, bu nedenle kazanın çok da gerisinde kalmamak bizi rahatlattı. Fakat Max Verstappen'in her zaman önde olduğunu ve tam güçle zorlamadığını unutmamalıyız."

"Sanırım gerekirse o da performansını arttırabilirdi. Yani hâlâ üzerinde çalışmamız gereken şeyler var."

Yarış içerisinde frenlerin çok ısındığına vurgu yapan Wolff, "Her iki aracın da fren sıcaklığı yüksekti. Fakat George'un duvara çarptıktan sonra George'un frenlerinin sıcaklığı aniden yükselmeye başladı. Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimizi anladık ve George'u pite çağırdık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, waves from the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images