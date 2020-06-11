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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Silverstone testinin ardından mutlu

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Mercedes, Silverstone testinin ardından mutlu
Ekleyen:
, Editör
11 Haz 2020 07:09

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Silverstone'daki iki günlük testin ardından yeni sezona hazır olduklarını söyledi.

Mercedes, koronavirüs krizi sonrası ilk testini Salı ve Çarşamba günleri Silverstone'da gerçekleştirdi.

Testte 2018 W09 kullanılmasına rağmen hem yeniden işe dönmek hem de yeni koronavirüs F1 protokollerini test etmek için ideal ortam vardı.

Takımdaki herkes maske taktı ve yeni sezonda kullanılacak protokolleri test etti.

Mercedes'ten Andrew Shovlin de testin ardından çok mutlu olduklarını belirtti.

Shovlin, "Hem takım hem de sürücüler, aracımızla çalışırken virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm prosedürleri takip ettiler, bu da tekrar yarışmaya başladığımız zaman yapmamız gereken bir şey olacak."

"Fotoğraflarda çalışanlarımızın maske taktığını görebilirsiniz, ancak her zaman iki metrelik sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Yine de garajdaki işleri insanlar arasında yeterli mesafe olacak şekilde böldük."

"Mekanikerler doğrudan araç üzerinde çalışıyorken aradaki mesafeyi korumak biraz daha zor oluyor. Ancak, çalışmaya başlamadan önce herkes gerekli testlerden geçti Şu anda, takımdaki hiç kimsede virüs yok."

"Gerekli tüm prosedürleri takip etmemiz halinde takımın güvende olacağından, işe geri dönebileceğimizden ve önümüzdeki ay yarışları başarıyla gerçekleştireceğimizden eminiz." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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