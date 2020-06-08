Mercedes, Silverstone testi öncesi 2018 aracını çalıştırdı

Mercedes, 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya GP öncesinde bu hafta Silverstone'da özel bir test yapacağını açıklamıştı.

Bugün 2018 W09'u çalıştıran Alman üretici, Avusturya GP için gerekli protokollere de hazırlanma fırsatı buldu.

Salı günü teste başlayacak olan Mercedes, her şeyin doğru şekilde çalıştığından emin olabilmek adına bugün Brackley'deki fabrikasında 2018 aracını çalıştırdı.

V6 turbo hibrit motorun sesi tanıdık olsa da, aracın etrafında çalışan ekip personelinin çalışma şekli tamamen farklıydı.

W09'un etrafındaki tüm çalışanlarda yüz maskesi vardı ve takım üyeleri birbirlerinden mümkün olduğunca uzakta durdular.

Her iki sürücü de Pazartesi günü itibariyle İngiltere geldiler ve 14 günlük karantina uygulamasından önce İngiltere'ye varmış oldular. Bu sayede her ikisi de Silverstone'daki özel testte yer alabilecek.