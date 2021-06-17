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Mercedes, "sihirli düğmeye" yanlışlıkla dokunmayı engellemek için bir çözüm buldu

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Mercedes, Lewis Hamilton’ın Bakü’deki yeniden startta yaşadığı sorun sonrasında kısa vadeli bir çözüm buldu ve “sihirli düğmeye” yanlışlıkla dokunulmasını engellemek için düğmenin üstünü kapladı.

Mercedes, "sihirli düğmeye" yanlışlıkla dokunmayı engellemek için bir çözüm buldu

Geçtiğimiz Azerbaycan Grand Prix’sinde Max Verstappen’in finişe 4 tur kala lastiği patlamasıyla Hamilton, şampiyonada tekrar liderliği alabilecek bir pozisyona geldi ancak yeniden start sonrasında sol ön lastiği kilitlendi ve pistin dışına çıkarak son sırada finiş gördü. Yarışın nihai galibi Sergio Perez olurken, iki şampiyonluk adayı da Bakü’den puansız ayrıldı.

Hamilton, bu olaydan hemen sonra yanlışlıkla “magic brake” sistemini bir şekilde aktif hale getirmiş olabileceğinden şüphelendi. Bu sistem, startlarda pilotların lastiklerini ısıtmasına yardımcı oluyordu.

Mercedes AMG F1 W12, steering wheel back of Lewis Hamilton

Mercedes AMG F1 W12, steering wheel back of Lewis Hamilton
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Yarışın ardından takım, İngiliz pilotun ilk virajda yanlışlıkla “sihirli düğmeye dokunduğunu” açıkladı. Fransa Grand Prix’si öncesinde ise Mercedes teknoloji direktörü Mike Elliott ve Hamilton, bunun bir daha yaşanmaması için direksiyonda bir değişikliğe gidildiğini söyledi.

Hamilton, “[Düğmenin] yerini değiştirmedik ama üstünü kapladık ki gelecekte yanlışlıkla buna dokunulmasının önüne geçebilelim.”

“Ancak bu kısa vadeli bir çözüm.”

“Bu elbette direksiyonda düğmelerin yerlerini değiştirmenin kolay olmaması ile alakalı. Her şey belli bir şekilde tasarlandı. Bu yüzden, gelecekte uzun vadede bir çözüm üzerinde çalışacağız.”

Ayrıca Hamilton, Bakü’de yeniden startta yaşadığı olayı, Verstappen’in 18 puan önüne geçmesine mâl olan bir hata olarak görmüyor.

Bu konuda konuşan Hamilton, “Kesinlikle Max’in baskısı altında değildim

“Üstelik bunu bir hata olarak görmüyorum. Bundan önceki hatamı hatırlamıyorum bile.”

“Ancak baskı altında hissetmiyorum, oldukça rahatım. Sadece, her zaman mükemmel olamam.”

“Hata yapmak demek yanlış yerde fren yapıp pistten çıkmak veya duvara çarpmak olur ama bu öyle bir şey değildi.”

“Bu kasıtsız yaşanmış bir sorundu ama bu her zaman olabilecek bir şeydi."

“Ne yazık ki yaşananları kabullenmek zor. Ancak bunu deneyimden öğreniyoruz ve ilerliyoruz.” dedi.

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