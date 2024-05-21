Mercedes sihirli çözümü aramayı bıraktı

Alman üretici, bir sonraki güncelleme paketinde aracının hem yüksek hem de düşük hızlı virajlarda daha iyi bir denge sağlamasını umduğu yeni bir geliştirme yönü üzerinde çalışıyor.

Yeni bileşenlerin önümüzdeki ay Kanada Grand Prix'sine hazır olması için çalışılıyor, ancak erken hazır olmaları halinde parçaların Monako'ya hızlı bir şekilde yetiştirilmesi ihtimali de var.

Lewis Hamilton kısa süre önce Mercedes simülatöründe denediği değişikliklerle sağlanabilecek ilerleme konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Son iki buçuk yılda Mercedes'in büyük umutlar beslediği ancak uzun vadede performans artışı sağlamayan birçok yanlış girişimin ardından, bu kez işlerin gerçekten de farklı olduğu hissi var.

Takım patronu Toto Wolff, bunun takımın tek bir adımda performansı değiştirecek sihirli bir çözüm olmadığını kabul etmesinin bir sonucu olduğunu öne sürüyor. Artık bunun yerine, daha çok istikrarlı bir ilerleme söz konusu.

Wolff, "Bence şu anda araçta , mucizevi bir güncellemeden ziyade, kademeli olarak yaptığımız geliştirmelerin aracı daha iyi bir dengeye soktuğunu ve aracın daha fazla performansa sahip olmasını sağladığını görüyoruz."

"Bu geliştirmeler size 0.10 ya da 0.15 saniye kazandırıyor ancak diğer takımlar da ilerleme kaydediyor."