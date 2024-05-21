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Formula 1 Emilia Romagna GP

Mercedes sihirli çözümü aramayı bıraktı

Mercedes, kendisini Formula 1'in ön sıralarına taşıyacak sihirli bir çözüm olmadığını kabul ettikten sonra artık yükseltme yaklaşımında “zigzag” yapmayacağını söylüyor.

Burhan Güneydaş
George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alman üretici, bir sonraki güncelleme paketinde aracının hem yüksek hem de düşük hızlı virajlarda daha iyi bir denge sağlamasını umduğu yeni bir geliştirme yönü üzerinde çalışıyor.

 

Yeni bileşenlerin önümüzdeki ay Kanada Grand Prix'sine hazır olması için çalışılıyor, ancak erken hazır olmaları halinde parçaların Monako'ya hızlı bir şekilde yetiştirilmesi ihtimali de var.

 

Lewis Hamilton kısa süre önce Mercedes simülatöründe denediği değişikliklerle sağlanabilecek ilerleme konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

 

Son iki buçuk yılda Mercedes'in büyük umutlar beslediği ancak uzun vadede performans artışı sağlamayan birçok yanlış girişimin ardından, bu kez işlerin gerçekten de farklı olduğu hissi var.

 

Takım patronu Toto Wolff, bunun takımın tek bir adımda performansı değiştirecek sihirli bir çözüm olmadığını kabul etmesinin bir sonucu olduğunu öne sürüyor. Artık bunun yerine, daha çok istikrarlı bir ilerleme söz konusu.

 

Wolff, "Bence şu anda araçta , mucizevi bir güncellemeden ziyade, kademeli olarak yaptığımız geliştirmelerin aracı daha iyi bir dengeye soktuğunu ve aracın daha fazla performansa sahip olmasını sağladığını görüyoruz."

 

"Bu geliştirmeler size 0.10 ya da 0.15 saniye kazandırıyor ancak diğer takımlar da ilerleme kaydediyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, on the pit wall

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, on the pit wall

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Dolayısıyla, aracı daha iyi hale getirdiğimiz bir yoldayız. Bunu görebiliyoruz. Bu asla düz bir çizgide yükselen bir hisse senedi fiyatı gibi olmaz, iniş ve çıkışlarla birlikte yukarı çıkacaktır. Yön doğru olduğu sürece kendimi daha güvenli hissediyorum." dedi.

 

Geçmişte sihirli bir çözüm olduğunu düşünmenin bir hata olup olmadığı sorulunca Wolff, "Evet, sanırım son birkaç yarışta aracın gerçekten ya yüksek hızda ya da düşük hızda hızlı gittiğini, ancak asla ikisini birden birlikte başaramadığını gördüğümüz kadar net göstergelere sahip olmadık. Bu, şimdi yavaş yavaş çözebileceğimiz bir şey." dedi.

 

Wolff, şu anda Mercedes'in yaklaşımındaki en önemli farkın, sonunda ilerlemesi gereken net bir yöne sahip olması olduğunu açıkladı.

 

Wolff, "Geçtiğimiz birkaç yılda zigzaglar oldu ve iyiye gitmeyen şeyler yaşandı."

 

"Sanırım farkında olmadığımız temel bir şey vardı. Bu yüzden şu an güvenimiz daha fazla."

 

"Ancak bunu söyledikten sonra, bu sporda hiçbir şey hafife alınmaz. Şu anda olduğumuz yer yeterince iyi değil. Sesimden de anlayacağınız üzere öfkeliyim. Sadece daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Mercedes F1 W15 rear detail

Mercedes F1 W15 rear detail

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes daha geleneksel bir alt elemanla eşleştirilen, orta kısımda yere bastırma kuvveti üretebilmesi için bükülen üst elemandan oluşan, yeni kanat düzenini de tanıttı.

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