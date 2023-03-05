Mercedes, sidepod konusunda diğer takımları kopyalamayacak

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Takım patronu Toto Wolff, geçen yıl kullandıkları ve zaman içinde geliştirdikleri sıfır sidepod konseptinden vazgeçmemelerine rağmen aslında henüz W14'ün lansmanında bir konsept değişikliğine işaret etmişti.

Ancak Wolff'ün yorumları, konsept değişikliğine gidilse dahi geçen yıl Red Bull'a başarı getiren ve o zamandan beri başkaları tarafından kopyalanan konseptin kopyalanmayacağını da göstermekte.

Sezona mevcut konseptle devam etme kararı hakkında konuşan Elliott, "Sanırım aracı geçen yılın ardından bu şekilde geliştirdik."

"Bu sırada diğer çözümlere de bakarak çok fazla çalışma yaptık. Bize en uygun çözümün bu olduğunu düşünmeye devam ediyoruz.

"Peki uzun vadede doğru çözüm bu mu? Sanırım bunu öğreneceğiz."

"Toto'nun da söylediği gibi sidepod değişimi yakında gerçekleşecek. Diğer takımlardan farklı bir tasarıma sahibiz, şu anki tasarımımızla da aynı olmayacak."

"Bu sadece normal gelişim sürecinin bir parçası. Sidepod'un gelmesi zaman alıyor, parçaları üretmek zaman alıyor, kaportanın altına girecek parçaları değiştirmek zaman alıyor. Dolayısıyla güncellemeleri mümkün olduğunca kısa sürede getireceğiz." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Testlerdeki ve ilk iki antrenmandaki manzara Mercedes için iyi görünmüyor, ancak Elliott halen daha iyi bir noktada olduklarında ısrarcı.

Elliott, "Geçen yıl nerede olduğumuza bakarsanız, dalgalanma konusunda gerçekten zorlandığımızı görürsünüz."

"Sanırım kış boyunca araçta yaşadığımız pek çok sorunun üstesinden geldik ve buraya daha iyi bir paketle çalıştığımızı hissederek geldik."

"Kış testlerine baktığınızda, henüz araçtan en iyi verimi aldığımızı hissettiğimizi sanmıyorum. İkinci gün oldukça kötü geçmişti ancak öğrenmeye devam ediyoruz. Test ile yarış hafta sonu arasında çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum."

"Muhtemelen denge penceresini tam olarak istediğimiz yere getiremedik, araç henüz pilotların istediği gibi değil. Bunu düzeltmek bizim işimiz." dedi.