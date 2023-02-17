Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu

Haberi dinle

Mercedes aslında yeni aracı ilk kez çarşamba günü piste çıkarmış ve 15 kilometrelik bir demo sürüşü gerçekleştirmişti.

Takım, 100 kilometrelik test hakkını ise perşembe günü kullandı ve çarşamba gününün aksine sorunsuz bir gün geçirdi.

Sabah ıslak koşullarda George Russell piste çıkarken, öğleden sonra yine ıslak zeminde Lewis Hamilton sürüş yaptı.

Etkinlik sonrası pilotlar da araçla ilgili ilk görüşlerini paylaştı.

Russell, "W14 ile piste çıkmak harika."

"Bugün dışarısı çok soğuk ve kaygandı ama araç sorunsuz çalıştı. Kat etmemize izin verilen tüm mesafeyi tamamladık."

"Araç için ilk gerçek testin Bahreyn'deki sezon öncesi testleri olacağını biliyoruz. Yine de aracımız pistte harika görünüyor ve şu ana kadar içerisindeki hissiyat da oldukça iyi." dedi.

Hamilton da araçtan övgüyle bahsetti.

"W14 ile çalışmaya başlamak harikaydı. Bu araç için harcanan tüm çabadan ötürü minnettarım."

"Gün sorunsuz geçti; iyi bir program uyguladık ve bazı faydalı bilgiler topladık."

"Genel olarak araçta kendimi rahat hissettim. Şimdi Bahreyn'de piste çıkmak için heyecanlıyım."

Son olarak Andrew Shovlin de her şeyin programa göre gittiğine vurgu yaptı.

"W14 ile ilgili programımıza sağlam bir başlangıç yaptık. Koşullar çekim yapmak ya da sürüş düzenlemek için ideal değildi ancak izin verilen 100 km'yi sorunsuz şekilde tamamladık."

"Bu süreçte her iki sürücü de araçla ilgili ilk izlenimlerini bize iyi şekilde belirtti. Bahreyn soğuk ve ıslak Silverstone'dan çok farklı olacak ama her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor."

"Umarım önümüzdeki hafta çalışmalara başlayabilir ve sezon öncesi testlerindeki üç günü en iyi şekilde değerlendirebiliriz."