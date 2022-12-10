Mercedes: "Sezonun zor geçeceğini henüz testlerde anlamıştık"

Yeni kurallara uyum sağlayamayan ve sezona ön grubun net bir şekilde gerisinde başlayan Mercedes, sıfır sidepod konseptinden istediği verimi alamaması ve uzun süre gündemden düşmeyen dalgalanma sorunundan etkilenmesi nedeniyle özellikle ilk yarışlarda çok acı çekti.

Sezon boyunca çoğunlukla aracın temel problemlerine odaklanan ve bir yandan da 2023 aracının iskeletini oluşturmaya çalışan takım, bir noktadan sonra daha iyiye gitse de şampiyonluk mücadelesinden uzak kaldı.

İlk yarışlar hakkında konuşan James Vowles, sorunların daha sezon başlamadan kendini gösterdiğini itiraf ediyor.

Vowles, "Silverstone'daki çekim günleri birtakım problemlere dair işaretleri gördüğümüz ilk an oldu. Çekim gününden sonra testler için Barselona'ya gittik ve rekabetçi olamadığımızı fark ettik, ancak bu esnada daha çok Bahreyn testlerine getireceğimiz güncellemeleri bekliyorduk."

"Fakat güncellemeler geldikten sonra ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı anladık, nitekim halen rekabetçi değildik. O andan itibaren yılın gidişatı değişti, sorunların üstesinden gelmek için çok çalışmamız gerekti."

"Yıl içinde birçok zor an yaşadık. Kişisel olarak Imola'nın en kötü yarışımız olduğunu düşünüyorum. Sprint hafta sonuydu ve gerçekten zorlanıyorduk, hafta sonunun belli noktalarında orta grubun arkalarında mücadele ediyorduk." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes yılın başında birçok zorlukla karşı karşıya kalsa da, takımın performansı 2022 boyunca istikrarlı bir şekilde arttı ve sezon Brezilya'daki duble ile sonuçlandı.

Her ne kadar takım ancak sezonun ikinci yarısında düzenli olarak podyuma çıkabilecek kıvama gelse de Andrew Shovlin'e göre en büyük adım Barselona'da atılmıştı.

Shovlin, "[İspanya GP'si] dalgalanma sorununun üstesinden gelme konusunda en büyük adımı attığımız yarış oldu."

"Performansımız epey yükselmişti, ancak bu sadece dalgalanma sorununu çözdükten sonra dahi aracın sürüşüyle ilgili çözmemiz gereken başka sorunlar olduğunu görmemizi sağladı. Araç tümsekli pistlerde pek iyi değildi ve bu bize sonraki adımlar üzerinde çalışmak için bir yol haritası sundu"

"Öğrenme açısından doğru yönde sadece küçük bir adım olsa da, gerçekten önemli bir güncellemeydi." dedi.