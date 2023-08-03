Mercedes, sezonun ikinci yarısına da güncellemeler getirecek

Mercedes, sezonun ilk yarısına önemli güncellemeler getirse de, aracını istedikleri oranda geliştirmeyi başaramadı.

Fakat takım, şampiyonada ikinci sırada yer alıyor ve bu pozisyonu korumak için yılın ikinci yarısında da yine bazı güncellemeler getirilecek.

Elliott şöyle dedi: "Yaz tatiline başlarken neredeyse hiçbir şey yapamıyorsunuz çünkü düzenlemeler buna izin vermiyor. İki haftalık bir ara vermek zorunda kalacağız ve bu süre zarfında araçları geliştiremeyeceğiz."

"Personelin çoğunun gerçek bir yaz tatiline ihtiyacı var. Sezonun ikinci yarısında araçları geliştirmeye devam etmek için toparlanmamız gerekiyor."

"İkinci yarıya yönelik beklentilerimize gelirsek; W14 hakkında daha fazla şey öğrenmek ve elde ettiğimiz bilgileri gelecek sezonun aracını geliştirmek için kullanmak istiyoruz. Bunun için de zorlamaya devam etmeliyiz."

"Ayrıca takımlar şampiyonasında ikincilik için mücadele etmek istiyoruz. Bu nedenle araca güncellemeler getirmeye devam edeceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Elliott, Spa'da değişen performanslarının araç dengesinden kaynaklandığını dile getirdi.

"Spa'da çok tipik olmayan bir tablo gördük. Genellikle lastik aşınması konusunda iyiyizdir, bu nedenle yarışta sıralama turlarından daha rekabetçi görünüyoruz."

"Geçtiğimiz hafta sonunun sonuçları belli bir çerçeve içinde değerlendirilmeli. Değişken hava koşulları ve kuruyan pist dikkate alınmalı. Sıralama turlarında pist kurudukça tempo her turda değişti. Ayrıca her seansta sürekli lastik değiştirdik."

"Bana göre her iki pilotumuz da harika bir iş çıkardı."

"Yarış temposunda ise her şey lastik aşınmasına bağlıydı. Aşınma aynı zamanda aracın dengesini etkiliyor ve bu hafta sonu bununla ilgili sorunlar yaşadık. Sanırım bunun nedeni antrenmanlarda hiç kuru zeminde çalışamamaktı."

"Aracı istediğimiz gibi ayarlama fırsatımız olmadı."

"Sonuç olarak, yarışta aracımız bazı rakiplerimizin araçları kadar dengeli değildi. Bu da lastiklerin daha fazla aşınmasına yol açtı ve yarışta araçtan her şeyi alamadık."