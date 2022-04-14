Mercedes, sezonun en güçlü hafta sonunun Avustralya olduğunu düşünmüyor

Mercedes, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın ardından Albert Park'ta çok daha rekabetçi göründü.

Fakat Mercedes'in Motor Sporları Strateji Direktörü James Vowles bu fikre katılmıyor ve pistin karakteristiğinin, araca uyumlu olabileceğine inanıyor.

Takımın performansındaki yükselişin, araçta ilerleme kaydettiklerine mi yoksa pistin kendilerine daha iyi uymasına mı bağlı olduğu sorulan Vowles, "Sanırım iki faktör de etkili."

"Performans kesinlikle pistten piste göre Ferrari, Red Bull, biz ve McLaren arasında yukarı ve aşağı oynuyor."

"Farklı pistlerde takımların yükseldiğini veya geri düştüğünü görebiliyorsunuz. Pist karakteristikleri ve yere basma gücü, araçların karakteristiğine uyuyor ya da uymuyor."

"Ayrıca araçta ilerleme kaydettik ve her yarışta daha ileri gitmeye ve aracı anlamaya çalışıyoruz."

"Fakat Melbourne açısından gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor: Sıralamada Ferrari'den bir saniye gerideydik ve yarışta, Leclerc ayrı bir seviyedeydi."

"Yarış yeniden başladığında Verstappen, Leclerc'i zorlayamadı. Birkaç tur içinde Verstappen çoktan birkaç saniye geriye düşmüştü. Daha sonra ikinci bölümde Verstappen yoktu ve Red Bull, orta hamurda çok fazla performans kaybetti ama sert hamurda çok daha hızlıydı." dedi.

Russell, yarışı Leclerc'den 25 saniye ve Perez'de beş saniye geride tamamladı. Vowles, Bahreyn'in hâlâ Mercedes'in en rekabetçi olduğu yarış olduğunu söyledi.

Vowles, "Bahreyn, lidere olan fark açısından, hâlâ en rekabetçi olduğumuz yarış."