Mercedes: "Sezona hızlı başlamak hiçbir şeyi garanti etmiyor"

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Formula 1 takımları şu anda 2022 araçlarını geliştirmek için yoğun çaba harcıyorlar ve rüzgar tünelinde geçirilen her seans, takımların performans olarak ilerleme kaydetmesine yardımcı oluyor.

Bu açıdan bakıldığında, sezon başında hızlı olan bir takım, eğer güncellemelerden istediğini alamazsa gerileyebilir. Veya sezona yavaş başlayan takımlardan birisi, güncellemelerle ileriye doğru gidebilir.

Mercedes'ten Hywel Thomas da, araç gelişiminin yıl boyunca çok önemli bir konu olacağının altını çizdi.

Thomas, "Herkes şu anda yoğun şekilde rüzgar tünelinde çalışıyor."

"Herkesin araçlarını geliştirme oranı farklı, bu nedenle sezon başında en hızlı araca sahip olan takımın, sezon sonunda hız bakımından rakiplerinin gerisinde kaldığı görülebilir."

"Araçlar geliştirildikçe, güç düzeni önemli ölçüde değişecek." dedi.

Bu yıl rüzgar tünelindeki çalışma oranı, başarı sırasına göre değişiyor. Bu açıdan geçen yıl geride olan takımlar daha fazla rüzgar tüneli seansına sahipler. Mercedes Teknik Direktörü Mike Elliot, "Yeni kurallar nedeniyle, CFD seviyemiz daha öne hiç olmadığı kadar azaldı ve çok daha az rüzgar tüneli seansımız oldu." "Çoğu takımın araçlarını geliştirmenin yollarını bulacağını düşünüyorum, bu yüzden birçok yeni şey göreceğiz. Ayrıca bir başka önemli nokta araçlar yeni ve farklı olacağı için, çözülmesi gereken dayanıklılık sorunları yaşanması olacak. Bu da çaba gerektirecek." "Bana göre kış testlerine bakarak kimin daha hızlı olacağına karar vermek zor." "Her şey aracı geliştirme stratejilerine ve yeni parçaları ikinci testlere mi yoksa ilk yarışa mı getireceğine bağlı" "Ayrıca güncelleme programını boyunca nasıl nasıl organize edeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Tüm bunlar çok önemli bir rol oynayacak." dedi.