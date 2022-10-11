Mercedes: "Sezon ortasındaki sorunlar, 2022 F1 aracında daha derin sorunlar olduğunu gösterdi"
İspanya GP'ye getirdiği güncellemelerin ardından aracındaki temel sorunu çözdüğüne inanan Mercedes takımı, sezon ortasında yaşadığı sıkıntıların adeta bir darbe olduğunu ve araçta daha daha derin sorunlar olduğunu gösterdiğini söyledi.
Mercedes, 2022'de gelen yeni zemin etkili araçlarla birlikte W13'te zıplama/dalgalanma sorunları yaşadı.
Ancak İspanya GP'ye getirilen büyük güncelleme paketinin ardından takım, George Russell'ın 3., Lewis Hamilton'ın ilk turda yaşadığı soruna rağmen 5. olmasıyla sorunun temelini çözdüğüne inanıyordu.
Hamilton, sezon başında yaşadıkları sorunları çözme konusunda umut verici işaretler olduğunu söylerken, Takım Patronu Toto Wolff, yeniden Red Bull ve Ferrari ile mücadele etme konusunda cesaretlendiklerini dile getirmişti.
Bu iyimserliğe rağmen Mercedes, İspanya'dan sonra çok ciddi bir ilerleme kaydedemedi. Monako ve Azerbaycan'da sorunların çözülmediği kesinleşti.
Takımın Teknik Direktörü Mile Elliott, Suzuka hafta sonunda yaptığı açıklamada Barselona'daki güncellemelerin ardından yaşamaya devam ettikleri sorunların, aracın temelinde sorun olduğunu gösterdiğini söyledi.
Elliott, "Bu aracı hazırlarken araca dahil olan sorunları, zıplama nedeniyle göremedik."
"Zıplama her şey karşısında üstünlük kuruyordu. Barselona'ya bu sorunu aşma umuduyla getirdiğimiz paket oldukça farklıydı ve bunun üzerine 'Tamamdır, doğru yönde ilerliyoruz' diye düşündük. Ancak sonrasındaki iki yarış tam manasıyla darbe oldu."
"Soğanın bir sonraki katmanını soyuyorsunuz ve başka bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bu sorunu kış döneminde aracımıza eklemişiz."
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Sonrasında doğru yönde ilerleyebilmek için bir sürü adım attık ancak bunu gerçekten başarabilmemiz için kış dönemine kadar geri gitmemiz gerekti." dedi.
Mercedes, karşılaştığı sorunla yüzleşirken aracını geliştirmeye devam etti ve bu sayede Red Bull ve Ferrari ile fark bir miktar kapandı.
Russell, Macaristan GP'de takımın bu seneki ilk ve tek pole pozisyonunu kazansa da, takım son 4 yarış kala henüz hiç yarış kazanamadı.
Elliott, sezon öncesi testlerden itibaren yaşadıkları zıplama/dalgalanma sorunuyla baş ederken, sürüş yüksekliği açısından kısıtlı fırsatlarının olduğunu, özellikle antrenman seanslarının büyük ölçüde bu doğrultuda ilerlediğini söyledi.
Elliott, "Çok az test zamanınız var. Cuma sabah bir saat, öğleden sonra bir saatiniz var. Ardından gerçekten yarış hafta sonu için çalışmanız gerekiyor."
"Öğrenmek biraz zaman alıyor. Aynı zamanda fabrikanın yaklaşımına bakmanız gerekiyor. Muhtemelen Bakü'den sonra, başka bir sorun yaşadığımızı fark ettik."
"Verilerde geriye gittik, simülatörde çalıştık ve bulduğumuz sorunu orada bulduk. O noktadan sonra çalışma zamanınız kısıtlı oluyor."
"Sorun aerodinamik temelliydi ve onun üstesinden gelmek biraz zaman alıyor." dedi.
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