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Mercedes: "Sezon boyunca Red Bull'un önünde ya da gerisinde olabiliriz"

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Mercedes F1 takımının pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin ve baş stratejisti James Vowles, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinden sonra 2021 sezonu ve Mercedes takımı hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.

Mercedes: "Sezon boyunca Red Bull'un önünde ya da gerisinde olabiliriz"

Mercedes'in pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin'e, ilk gün yaşanan vites kutusu sorunundan sonra testte istedikleri verileri elde edip edemedikleri sorulduğunda Shovlin şu cevabı verdi: “Aşağı yukarı evet."

"Elbette teste çıkmadan önce test öğelerini planlıyoruz, sonrasında da bunları öncelik sırasına göre ele almaya çalışıyoruz. Günün neredeyse tüm ilk yarısını kaybetmek elbette bizi geriye çekti ve bu yüzden bunu telafi etmek için çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekti fakat testin sonunda planladıklarımızın çoğunu yapabildik."

"Verdiğimiz taviz daha çok, istediğimiz kadar test ögesini denemek için sürüşlerdeki tur sayısını azaltmak yönündeydi, yani uzun bir sürüşte 10-12 tur atmayı planladıysak bunu 7-8 tura düşürmemiz gerekti. Eğer lastik aşınmasını etkileyecek bir parçayı deniyorsanız, aslında bu, biraz kısa bir sürüş olmuş oluyor.”

Shovlin sonrasında neden öğleden sonraki seanslarda piste neden yaklaşık 1 saat geç çıktıklarını açıkladı: “Aslında farklı nedenleri var ama temelde, öğle yemeği saatinde araç üstünde çok fazla iş yapmaya çalışmamızdan kaynaklanıyordu."

"Pedallar ve diğer birçok şeyi değiştirmemizi gerektiren sürücü değişimini yapmamız gerekiyor, bu da diğer bir sebep. Ayrıca bazı kontrollerde bulunmak ve güç ünitesinin üstünde bakım çalışması yapmak için araç tabanını da sökmemiz gerekiyordu."

"Bunlardan kaynaklı olarak öğleden sonra seansının 30 dakikasını kaybetmemizi bekliyorduk, 15 veya 30 dakika süreceğini düşünüyorduk fakat gördüğünüz üzere, nadiren saat 16.00’dan önce piste çıkabildik.”

Son olarak takımın baş stratejisti James Vowles, sezonun 2017, 2018'deki gibi yakın geçip geçmeyeceğine değindi: “Ne kadar anlam ifade ediyor bilmiyorum ama sözlerime şununla başlayabilirim ki, her sezon bize yakın geçecek gibi hissettiriyor."

"Hiçbiri özellikle kolay ya da doğrudan kazanılacak bir sezon gibi hissettirmiyor, ayrıca testteki sonuçlarımıza göre birçok bilinmeyen var. Padoktaki hiç kimse tam olarak nerede olduklarını bilemez, fakat genel anlamda birkaç eğilim yer alıyor."

"Performans açısından Red Bull’un önde olduğunu söyleyebilirim, testin lideri onlardı. Fakat bu bir test, bir yarış değil ve 23 pistten sadece birisi. Yakın bir sezon mu olacak? Bence öyle. Red Bull sıkı bir rakip, güçlü bir pakete sahipler ve sezona çok, çok hızlı bir şekilde başladıkları açıkça görülebiliyor."

"Bunun sonucu olarak sezon boyunca farklı pist dizilimlerinde onların önüne geçtiğimizi ya da gerilerine düştüğümüzü göreceğinizi düşünüyorum fakat sezona, kaybettiğimiz tüm performansı bulmuş bir şekilde ya da onların önünde başlayacağımızı sanmıyorum. Yani kısacası: Evet, bu sene şampiyonluk mücadelesinin yakın geçeceğini düşünüyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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