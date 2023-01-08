Mercedes, sezon boyunca güç ünitesini adım adım geliştirmiş

Yeni kuralların ilk sezonunda sıfır sidepod gibi radikal bir konsept deneyen ancak başarısız olan Mercedes, uzun süre sonra ilk kez şampiyonluk mücadelesi veremedi.

Özellikle ilk birkaç yarışta dalgalanma sorununu çözmek için uğraşan ve performansa odaklanmakta geç kalan takım, son yarışlara doğru toparlanmayı ve sezonu Brezilya'daki dubleyle kapatmayı başardı.

Sezon ortasında ufak çaplı bir konsept değişikliğine giden Mercedes'in üstünde çalıştığı bir diğer konu ise önümüzdeki üç sezon boyunca performans güncellemesi yapılması yasaklanan güç ünitesi.

Mercedes'in güç ünitesi anlamında iyi bir adım attığını söyleyen motor şefi Hywel Thomas, sezon sonu teknik direktör Mike Elliott ile yapılan toplantıda, "Güç ünitesi tarafında, sezon boyunca her yarışta küçük güncellemelerle performans kazanmaya çalıştık."

"Bahreyn'deki ilk yarışın ardından fabrikaya döndük ve kendimize 'bunu nasıl yapacağız, araca nasıl performans ekleyeceğiz' sorusunu sorduk."

"Her hafta sonu küçük kazanımlar elde etmemiz gerekiyordu, bunu yaparken dayanıklılıktan da ödün vermemeliydik."

"İhtiyacımız olan rakamları dyno'da görebildiğimiz, testler yapabildiğimiz ve nasıl daha fazla enerji elde edebileceğimizi gördüğümüz için bazı açılardan da biraz şanslıyız. Güncellemeleri hemen piste taşıyabilmek ve çalıştıklarını görmek rahatlatıcı."

Mercedes'i ciddi şekilde etkileyen dalgalanma sorununa da değinen Thomas, bu sorunun güç ünitesi alanında da etkili olduğunu söylüyor.

Thomas, "Güç ünitelerinin alt kısımlarının çok büyük bir darbe aldığı çok açıktı, araçların yere ne kadar sert çarptıklarını görmek oldukça şaşırtıcıydı."

"Lewis ve George'un araçlardan inerken biraz rahatsız göründüklerini gördünüz, durum güç üniteleri için de hemen hemen aynıydı."