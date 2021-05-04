Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek Sonraki / Masi: ''Mazepin'in cezası mavi bayrak ihlalinden dolayı değildi''
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"

Ekleyen:

Mercedes kampındaki bir mühendis, takımın Bottas'a olan inancının bittiğini ve Fin pilota sezon bitmeden kapının gösterilebileceğini söylemiş.

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"

Bottas, 2019 ve 2020'ye kıyasla bu sezona çok daha formsuz başlamıştı. Mercedes ile 5. senesine giren Fin pilotun bu 4 senelik süre zarfında 9 galibiyeti bulunurken takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 44 tane galibiyeti bulunuyor. Bottas, çoğunlukla sezonu domine eden araçlarla şampiyonları 3, 5, 2 ve 2. sırada bitirmişti.

Bottas'ın pole pozisyonundan başlasa da 3. bitirdiği Portekiz Grand Prix'sinin ardından Dailymail'e konuşan, Mercedes kampından bir mühendis, ''Fabrikada Valtteri hakkında bir huzursuzluk var.'' 

''O, yeteri kadar iyi değil ve Russell'ın Bahreyn'deki performansı bunu gösterdi.'' ifadelerini kullanmış.

Williams pilotu George Russell, geçtiğimiz sene COVID-19'e yakalandığından Sakhir GP'de yarışamayan Hamilton'ın yerine W11'in koltuğuna oturmuş ve sadece 3 günlük bir hazırlığın ardından etkileyici bir performans sergilemişti. 

George Russell, Mercedes F1 W11

George Russell, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Russell, yarışı lider götürürken önce yanlış lastik setlerinin takıldığı bir pit stop, ardından da lastiği patladığı için 2 kez ekstradan pite gelmiş ve kazanabileceği bir yarışı elinde olmayan sebeplerle kaybetmişti.

Habere göre bu değişikliği tetikleyen ana sebep Red Bull ile geçecek yakın Markalar Şampiyonası mücadelesi olabilir. Yeni regülasyonlarla birlikte Red Bull, Mercedes'i ciddi oranda yakalamış durumda. Ayrıca Perez'de istikrarlı biçimde puan toplayacak gibi duruyor. Bottas düşük bir form grafiği çizmeye devam edip, Perez'e geçilmeye başlarsa Mercedes, çocukluk yıllarından beri destek olduğu, Mercedes akademi pilotu Russell'a sezon bitmeden bir şans verebilir.

Kararın Toto Wolff'un ellerinde olduğu söyleniyor. Wolff ise son zamanlarda Bottas'a destek oluyor ve onu motive etmeye çalışıyor.

Bottas'a yarış esnasında radyodan motive edici mesajlar yollayan Wolff, Bottas'ın ''kanıtlayacak bir şeyi olmadığını'' söylemiş ve onun değerini göstermesi için ona bolca zaman vereceğini söylemişti.

 

paylaşım
yorumlar
Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

Önceki haber

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

Sonraki haber

Masi: ''Mazepin'in cezası mavi bayrak ihlalinden dolayı değildi''

Masi: ''Mazepin'in cezası mavi bayrak ihlalinden dolayı değildi''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"

57 dk
2
Formula 1

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

1s
3
Formula 1

Verstappen: “Omuz atma olayı tamamen kasıtsızdı”

2s
4
Formula 1

Bottas ve Hamilton, Portekiz GP'de farklı arka kanat tasarımları kullanmış

4s
5
Formula 1

İstanbul Park, 2021 Formula 1 oyununda yer almayacak

1g
Son Haberler
Masi: ''Mazepin'in cezası mavi bayrak ihlalinden dolayı değildi''
F1

Masi: ''Mazepin'in cezası mavi bayrak ihlalinden dolayı değildi''

30dk
Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"
F1

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"

57dk
Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek
F1

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

1s
Norris: ''2021'in ilk üç yarışı, kariyerimdeki tüm yarışlardan daha iyiydi''
F1

Norris: ''2021'in ilk üç yarışı, kariyerimdeki tüm yarışlardan daha iyiydi''

2s
Verstappen: “Omuz atma olayı tamamen kasıtsızdı”
F1

Verstappen: “Omuz atma olayı tamamen kasıtsızdı”

2s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
7s

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
30 Nis 2021

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek Portekiz GP
Formula 1

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

Bottas ve Hamilton, Portekiz GP'de farklı arka kanat tasarımları kullanmış Portekiz GP
Formula 1

Bottas ve Hamilton, Portekiz GP'de farklı arka kanat tasarımları kullanmış

Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı Monako E-Prix
Formula E

Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı

Çok Okunanlar Bugün

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"
Formula 1 Formula 1

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek
Formula 1 Formula 1

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

Verstappen: “Omuz atma olayı tamamen kasıtsızdı”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Omuz atma olayı tamamen kasıtsızdı”

Bottas ve Hamilton, Portekiz GP'de farklı arka kanat tasarımları kullanmış
Formula 1 Formula 1

Bottas ve Hamilton, Portekiz GP'de farklı arka kanat tasarımları kullanmış

İstanbul Park, 2021 Formula 1 oyununda yer almayacak
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park, 2021 Formula 1 oyununda yer almayacak

Shovlin: “Hamilton, biraz kendine sinirlendi”
Formula 1 Formula 1

Shovlin: “Hamilton, biraz kendine sinirlendi”

Wolff, Russell ve Mercedes pilotları arasında "gizli anlaşma" olduğu iddiasını reddetmedi
Formula 1 Formula 1

Wolff, Russell ve Mercedes pilotları arasında "gizli anlaşma" olduğu iddiasını reddetmedi

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu
Formula 1 Formula 1

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu

Son Haberler

Masi: ''Mazepin'in cezası mavi bayrak ihlalinden dolayı değildi''
Formula 1 Formula 1

Masi: ''Mazepin'in cezası mavi bayrak ihlalinden dolayı değildi''

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"
Formula 1 Formula 1

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek
Formula 1 Formula 1

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

Norris: ''2021'in ilk üç yarışı, kariyerimdeki tüm yarışlardan daha iyiydi''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''2021'in ilk üç yarışı, kariyerimdeki tüm yarışlardan daha iyiydi''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.