Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"

Bottas, 2019 ve 2020'ye kıyasla bu sezona çok daha formsuz başlamıştı. Mercedes ile 5. senesine giren Fin pilotun bu 4 senelik süre zarfında 9 galibiyeti bulunurken takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 44 tane galibiyeti bulunuyor. Bottas, çoğunlukla sezonu domine eden araçlarla şampiyonları 3, 5, 2 ve 2. sırada bitirmişti.

Bottas'ın pole pozisyonundan başlasa da 3. bitirdiği Portekiz Grand Prix'sinin ardından Dailymail'e konuşan, Mercedes kampından bir mühendis, ''Fabrikada Valtteri hakkında bir huzursuzluk var.''

''O, yeteri kadar iyi değil ve Russell'ın Bahreyn'deki performansı bunu gösterdi.'' ifadelerini kullanmış.

Williams pilotu George Russell, geçtiğimiz sene COVID-19'e yakalandığından Sakhir GP'de yarışamayan Hamilton'ın yerine W11'in koltuğuna oturmuş ve sadece 3 günlük bir hazırlığın ardından etkileyici bir performans sergilemişti.

George Russell, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Russell, yarışı lider götürürken önce yanlış lastik setlerinin takıldığı bir pit stop, ardından da lastiği patladığı için 2 kez ekstradan pite gelmiş ve kazanabileceği bir yarışı elinde olmayan sebeplerle kaybetmişti.

Habere göre bu değişikliği tetikleyen ana sebep Red Bull ile geçecek yakın Markalar Şampiyonası mücadelesi olabilir. Yeni regülasyonlarla birlikte Red Bull, Mercedes'i ciddi oranda yakalamış durumda. Ayrıca Perez'de istikrarlı biçimde puan toplayacak gibi duruyor. Bottas düşük bir form grafiği çizmeye devam edip, Perez'e geçilmeye başlarsa Mercedes, çocukluk yıllarından beri destek olduğu, Mercedes akademi pilotu Russell'a sezon bitmeden bir şans verebilir.

Kararın Toto Wolff'un ellerinde olduğu söyleniyor. Wolff ise son zamanlarda Bottas'a destek oluyor ve onu motive etmeye çalışıyor.

Bottas'a yarış esnasında radyodan motive edici mesajlar yollayan Wolff, Bottas'ın ''kanıtlayacak bir şeyi olmadığını'' söylemiş ve onun değerini göstermesi için ona bolca zaman vereceğini söylemişti.