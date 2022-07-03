Mercedes, seanstan seansa değişkenlik gösteren W13'ü anlamlandıramıyor

Haberi dinle

2022 kurallarıyla birlikte Formula 1 yeniden yer etkisi çağına girerken, yüksek performans elde etmek için sürüş yüksekliğini epey düşüren bazı takımlar araçlarının zıplamasından, yani "dalgalanma sorunundan" şikayetçiler.

Bu sorundan en kötü etkilenen takım ise hiç şüphesiz ki Mercedes. Son sekiz senenin hegemon gücü W13'te performans-dalgalanma dengesini tutturamadı ve Ferrari-Red Bull ikilisinden tamamen koptu.

Bir yandan performans arttırmaya, bir yandan da sorunu çözmeye çalışan takım, Silverstone'a bir dizi güncelleme getirdi. Ancak, George Russell ve Lewis Hamilton, antrenmanlar ve sıralama turları boyunca bir kez daha araçlarındaki dalgalanmadan şikayetçilerdi -her seansta farklı düzeyde olmakla birlikte.

Toto Wolff, pürüzsüz bir zemine sahip olan Silverstone'da dalgalanmayı yönetmenin daha kolay olacağını düşündüklerini, ancak aracın "tutarsız bir şekilde" zıplamaya devam etmesi karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.

Wolff, "Televizyonda oldukça iyi görünen bir aracımız vardı - 9. viraj buna iyi bir örnek, diğer birçok araçtan çok daha iyi görünüyoruz."

"Ancak sürücüler hala tabanın biraz sert olduğunu ve aracın zıpladığını söylüyorlar. Sanki bir açma-kapama düğmesi gibi. Bir an var, bir an yok."

"Verileri incelesek bile, neden durumun seanstan seansa değiştiğini açıklayamıyoruz. Bu halen gizemini koruyor."

"Gelecekte aracı daha rahat incelememize imkan sağlayacak verilere sahibiz, ancak halen istediğimiz noktaya varamadık." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lastik değişiminin bile dalgalanmaya etki ettiğini belirten Wolff, "Russell'ın kullandığı ilk lastik setinde araç zıplamıyordu, ancak 20 dakika sonra kullandığı diğer sette bir anda durum tersine döndü."

"Bir seanstan diğerine, bir lastikten diğerine yaşanan bu değişimin sebebini bir türlü anlayamıyoruz Araç ayarları, rüzgar, pist koşulları, bunların hiçbirinin aracı etkilediğine yönelik bir gösterge bulunmuyor." dedi.

Hamilton ve Russell özellikle üçüncü antrenman seansında rekabetçi görünüyordu, ancak yağmurlu geçen sıralama seansında ancak beşinci ve sekizinci sırayı alabildiler.

Yine de Wolff, kısmen pist düzenine ve kısmen de güncellemelere bağlı olarak ilerleme kaydettiklerini düşünüyor.

Wolff, "Muhtemelen hem pist düzenine, hem de güncellemelere bağlı olarak biraz daha iyiyiz. Güncellemelerle ilgili birtakım verilere sahibiz ve diğerlerine göre avantaj kazandığımızı kanıtlayabiliyoruz."

"Yine de Barselona'daki aldatmacaya düşmemeli ve sorunu tamamen çözdüğümüzü düşünmemeliyiz." dedi.