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Mercedes, Schumacher'in simülatör çalışmalarından memnun!

Lewis Hamilton ve George Russell, simülatördeki sıkı çalışmaları nedeniyle Mick Schumacher'dan minnettar!

Altay Gök
Ekleyen:
Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver, talks to colleagues in the team's garage

Yeni güncelleme paketinin ilk ciddi sınavı olarak görülen İspanya'da hafta sonuna iyi başlayamayan takımda Cuma gününün ardından endişe hakimdi, hatta Lewis Hamilton verdiği bir demeçte "sıralama turlarının son bölümüne kalamayabileceğini" dahi söyledi.

Tüm bu sıkıntıların ardından Cuma gecesini simülatör başında geçiren Schumacher, doğru ayarları bulmak için neredeyse sabaha kadar çalıştı.

Kendisinin çalışmaları, takımın yarış temposu anlamında büyük bir adım atabilmesine ve bu sezon ilk kez iki araçla birden podyuma çıkabilmesine yardımcı oldu.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Cuma günü ciddi denge sorunları vardı, idealin dışındaydık. Aracı sürmek hiç kolay değildi." 

"Neyse ki takım olarak gece boyunca çok çalıştık, harika bir ekibimiz var. Mick Cuma gecesini simülatörde geçirdi ve Cumartesi günü yolumuzu bulmamıza yardım etti." dedi.

"Şu anda son 1.5 senedir hiç olmadığı kadar iyi bir araca sahibiz. Bu, fabrikada sıkı çalışmaya ve aracı ileri götürmeye devam eden ekibimize bir övgü."

"Hafta sonu boyunca çok iyi hissettim, sıralama turlarında ve yarışta son 14-15 aydır ilk kez bu kadar iyi bir hissiyata sahiptim."

"Bu sadece benim için değil takımdaki herkes için çok cesaret verici. Tüm bu cesaretten enerji bulacak ve bu enerjiyi aracı geliştirmek için harcayacağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zor bir Cumartesi gününün ardından yarışa 12. sıradan başlayan ancak çok iyi bir performansla toparlanmayı başaran Russell ise, "Ekip gerçekten çok iyi bir iş çıkardı."

"Mick ve simülatör ekibinin gece boyunca yaptığı çalışmalar, gece yarısını geçtikten sonra ideal ayarları bulabilmek hususunda epey faydalı oldu." 

"Yani doğru yönde adımlar atıyoruz. Tek yapmamız gereken her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak, muhtemelen herkesten daha hızlı gelişiyoruz!"

Uzun süredir kokpitten uzak kalan Schumacher, bu hafta Pirelli lastik testi kapsamında Barselona'da W14'ün direksiyonuna geçecek.

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