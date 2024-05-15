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Formula 1

Mercedes, Schumacher'e Hamilton'ın yerini alamayacağını bildirmiş

Mercedes, hâlâ gelecek yıl Lewis Hamilton’ın yerine getireceği pilotu arıyor.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Mick Schumacher, Reserve driver Mercedes

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Edinilen bilgilere göre, Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff gelecek yıl Lewis Hamilton’dan kalacak ikinci koltuk için planlarını görüşmek üzere Mick Schumacher’la konuştu. Hamilton sezon sonunda Mercedes ile yollarını ayıracak fakat yerine geçecek bir pilot henüz duyurulmadı. Böylece, Mercedes’in de çeşitli seçenekleri araştırdığı söyleniyor.

Mick Schumacher, Amerikan takımındaki 2 sezonun sonunda Haas tarafından görevinden alındığından beri, Mercedes’in yedek pilotu. Ayrıca, bu sene Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) spor otomobil kategorisinde Alpine adına yarışıyor.

25 yaşındaki Schumacher, tam zamanlı F1 koltuğunu kazanma isteğini gizlemiyor. Ancak yakın zamanda Mercedes ile gride dönmeyecek. Bild’de yazana göre, Wolff Schumacher'le bir toplantı yaparak gelecek sezon Hamilton’ın boş koltuğunu ona vermeyi düşünmediği hakkında bilgi verdi.

Schumacher yakın zamanda Mercedes ile Silverstone’da testlere katıldı. 2025 yılında Mercedes F1 takımının aday sürücüsü olabileceği söylentilerini sıkça bahsediliyor. Ancak edinilen bilgilere göre, testlerin yarış koltuğu için olmadığını, Schumacher’,n yalnızca araçtaki belirli ayarları denemekle görevlendirildiği belirtiliyor.


Wolff’un Max Verstappen’ı gelecek yıl için en büyük hedef olarak belirlemesi nedeniyle, Hollandalı pilotu Red Bull’dan uzaklaştırmaya kararlı olduğu söyleniyor. Verstappen’ın 2028 yılına kadar Red Bull ile sözleşmesi bulunuyor ancak son haftalarda Mercedes tarafından açıkça teklifler alındığı biliniyor.

Bu senenin başında konuşan Wollf, Red Bull’dan ayrılması halinde Verstappen’le çalışma fırsatını değerlendireceği söylemiş ve “Verstappen’a sahip olmayı çok isterdim ama önce aracımızın sorununu çözmemiz gerekiyor. Sanırım geleceğin hayalini kurmadan önce aracımızı geliştirmeyi ve sürücülerimiz George [Russell] ve Lewis’e iyi ekipmanlar vermekle borçluyuz.’’ cevabını vermişti.

Geçen yıl FRECA Şampiyonası’nı kazandıktan sonra hızlıca Formula 2’ye giren Mercedes’in genç yeteneği Kimi Antonelli, Hamilton’ın Mercedes’teki yerini alma ihtimali olan bir başka aday. Genç İtalyan, çoktan Mercedes adına kapalı kapılar ardında yapılan bir testte yer aldı ve onun, bu yıl bitmeden önce daha fazla teste katılması bekleniyor.

Antonelli, 2025 yılında Mercedes’e katılırsa, spor tarihinde Lance Stroll ve Max Verstappen’ın ardından üçüncü en genç sürücü olacak. Ferrari akademi yıldızı Oliver Bearman, Suudi Arabistan GP’sinde Carlos Sainz’ın yerini aldıktan sonra üçüncülüğü elinde tutuyor.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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