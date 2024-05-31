Mercedes, Schumacher ve Antonelli ile yeni bir test daha yapacak
Andrea Kimi Antonelli ve Mick Schumacher, önümüzdeki hafta Barselona'da Mercedes W13'ü test edecekler.
Gelecek hafta, Mercedes W13'ün sesi Barselona pistinde yankılanacak. Yedek sürücü Mick Schumacher ve Mercedes'in genç yeteneği Andrea Kimi Antonelli, 2022 aracıyla Circuit de Barcelona-Catalunya'da özel bir test yapacaklar.
Bu test, Önceki Araçların Test Edilmesi kuralları altında gerçekleştiği için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor.
Bu Antonelli'nin bir F1 aracıyla yaptığı testlere bir yenisini daha ekleyecek.
İçeridekiler genç İtalyan sürücünün şu ana kadar mükemmel bir izlenim bıraktığını ve 2025 Mercedes koltuğu için ciddi bir aday olduğunu söylüyor.
Schumacher de Barselona'daki pistte yeniden boy gösterecek. Alman pilot Mercedes'in potansiyel sürücü listesinde yer almıyor ama Alpine'in ve diğer takımların ilgisini çekiyor.
Fransız şirketin efsane pilot Michael Schumacher'in oğluna kapıyı açması tesadüf değil zira Schumacher bu yıl WEC'de kendileri adına yarışıyor.
Silverstone testinde karşılaştırma yok
Yarış ekibine göre, bir önceki test sonrası ortaya atılan bazı iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Silverstone'daki testte Schumacher ve Antonelli'ye ek olarak George Russell'ın piste çıktığı belirtilmişti.
Bazı medya kuruluşları zamanları karşılaştırdı ve bundan sonuçlar çıkardı; hatta iddiaya göre Antonelli'nin yarış temposu George Russell'dan daha iyiydi.
Ancak Alman üretici, sonuçların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"Her bir sürücünün farklı günlerde ve farklı hava koşullarında sürüş yaptığını vurgulamak isteriz."
"Maalesef doğrulanmamış söylentiler, gerçeği yansıtmayan sonuçların yayınlanmasına yol açtı"
"Bu durum yaşananlara dair adil bir tablo sunmuyor.”
"Hem Mick hem de Kimi harika bir iş çıkardı. Takım olarak bundan kesinlikle memnunuz. Şimdi önümüzdeki hafta pistte geçireceğimiz üç yoğun günü sabırsızlıkla bekliyoruz.”
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