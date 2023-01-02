Mercedes: "Sao Paulo'dan sonra en iyi yarışımız Avusturya'ydı"
Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Sao Paulo dışında takımı en çok gururlandıran yarışın neden Avusturya olduğunu açıkladı.
2022 Avusturya GP'sinin sıralama turları, W13'ün sezondaki performans sorunları göz önüne alındığında Gümüş Oklar için kabus gibiydi.
Hem Lewis Hamilton hem de George Russell'ın Q3'te kaza yapmasıyla beraber, Mercedes'in yeni bir tabana ihtiyacı vardı; ancak pazar günkü yarışta Hamilton podyuma çıkarken Russell 4. oldu.
Shovlin, Mercedes bilgilendirme videosunda şunları söyledi: “Brezilya dışında bizi en çok gururlandıran yarış hangisiydi? Dürüst olmak gerekirse benim için muhtemelen Avusturya'ydı."
“Her iki araç da sıralama turlarında kaza yapmıştı ve bu bir Sprint hafta sonuydu. Yedek tabanımız yoktu ve bu araçları ertesi gün yarışa hazır hale getirmek için garajda çok büyük çalışma yapıldı."
“İki araç da oldukça kötü durumdaydı ve tabandaki bazı hasarlı bölümleri yapıştırmak zorunda kalıyorduk. Ancak tüm teknisyenler araçları hazır hale getirmek ve ertesi gün piste geri döndürmek için harika bir iş çıkardılar."
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