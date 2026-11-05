Formula 1 Meksika GP

Mercedes, Sao Paulo GP'de özel tulumlarla yarışacak!

Kimi Antonelli ve George Russell, Sao Paulo Grand Prix'sinin tüm seanslarında siyah ve turkuaz renkler yerine mor yarış tulumları giyecek.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 08:25

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The Mercedes logo

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorsport Silver Streak



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Özel tasarım, takımın Brezilya bankası Nubank ile ortaklığı kapsamında salı günü Sao Paulo'daki Palmeiras futbol kulübünün stadı Nubank Parque'da tanıtıldı. Her iki sürücü de yarış hafta sonunun tüm seanslarında bu tulumları kullanacak.

Kimi Antonelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişten ilham aldık. Yeni dönem için tasarlandı. Nu Era'ya hoş geldiniz. Bu hafta sonu yeni görünümümüzle piste çıkıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Mercedes tarafından tasarlanan tulumlar, Nelson Piquet ve Ayrton Senna'nın dünya şampiyonlukları kazandığı 1980'ler ve 1990'larda kullanılan tasarımlardan ilham alıyor. Kampanyanın sloganı ise "Altın Çağ'dan ilham aldık, yeni dönem için tasarlandık" olarak belirlendi.

Tulumlarda kullanılan iki farklı mor tonu da Nubank'ın kurumsal kimliğinden geliyor. Koyu renk, bankanın premium kartı Ultravioleta'dan alınırken daha açık mor tonu ise bankanın en geniş müşteri kitlesini temsil ediyor.

Tanıtım, her iki sürücünün de yer aldığı bir filmle gerçekleştirildi. Üç kez dünya şampiyonu Senna'yı Netflix dizisinde canlandıran Gabriel Leone'nin seslendirdiği filmin müziklerinde ise Brezilyalı sürücülerin F1 zaferlerinde TV Globo tarafından kullanılan ve Senna'nın kariyeriyle özdeşleşen Tema da Vitória tercih edildi.

Mercedes, 2026 sezonunda bu uygulamaya ikinci kez başvuruyor. Takım, mayıs ayında düzenlenen Miami Grand Prix'sinde hafta sonunun her günü için farklı olmak üzere üç ayrı mor tulum tasarımı kullanmıştı. Her tasarım, Nubank'ın büyümesiyle bağlantılı koordinatları içeriyordu. Antonelli de o hafta sonu yarışı kazanmıştı.

Mercedes'in pazarlama operasyonlarından sorumlu yöneticisi Victoria Johnson, Miami'deki özel tulumların gördüğü ilginin ardından Sao Paulo'da bu fikri daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

Johnson, "Nu ile ortaklığımız, taraftarları takımımıza daha da yakınlaştıracak cesur ve anlamlı yollar bulma fikrine dayanıyor. Mor yarış tulumları da bu hedefin mükemmel bir yansıması. Nu'nun kendine özgü kimliğini bizim kimliğimizle bir araya getirirken Brezilya'nın Formula 1'e duyduğu inanılmaz tutkuyu da kutluyor."

"Bu yılın başlarında Miami'de kullandığımız mor tulumların gördüğü ilginin ardından Sao Paulo'da bu konsepti daha da ileri taşımak ve sezonun en tutkulu yarış hafta sonlarından biri için benzersiz bir şey yaratmak heyecan verici." dedi.

Nubank'ın kurucu ortaklarından Cristina Junqueira ise Sao Paulo Grand Prix'sinin Brezilyalılar ve Nubank için özel bir yarış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sao Paulo Grand Prix'si Brezilyalılar için özel bir yarış. Nubank açısından da özel çünkü bankamızın kurulduğu şehirde düzenleniyor. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı sürücüleri için de bu hafta sonunun ayrı bir anlamı var."

Özel tulumlar, pazar gününe kadar statta ziyaretçilere açık olacak Nubank House isimli ücretsiz sergide de görülebilecek. Banka müşterilerine yönelik düzenlenen sergide ayrıca W17'nin bir kopyası ve Lewis Hamilton'ın 2021 sezonunda kullandığı yarış tulumu da yer alıyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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