Mercedes, sanal F1 yarışına katılacağı isimleri açıkladı

Formula 1'in sanal serisinin ilk ayağı bugün gerçekleştirilecek Bahreyn Grand Prix'si olacak ve takımların büyük bir kısmı katılacakları pilotları açıkladılar.

Mercedes'te Valtteri Bottas ile Lewis Hamilton'ın yarışa katılıp katılmayacağı merak konusuydu ancak her iki pilot da tercihini katılmamaktan yana kullandı.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Mercedes, yarışa eski McLaren F1 pilotu ve takımın yedek pilotu Stoffel Vandoorne'un katılacağını duyurdu.

İkinci koltukta ise eski Sauber ve Haas pilotu Esteban Gutierrez olacak.

Her iki pilot da Mercedes F1'in simülatöründe bolca vakit geçiriyorlar ve takımın gelişimine yardım ediyorlar.

McLaren, Toro Rosso, Alfa Romeo, Haas ve Racing Point'i kimlerin temsil edeceği henüz bilinmiyor. Ayrıca Williams'ta Nicholas Latifi'nin takım arkadaşının kim olacağı da belli değil.