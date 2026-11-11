Formula 1 Sao Paulo GP

Mercedes, şampiyonluk sonrası Antonelli'nin maaşını artıracak

2026 Formula 1 Dünya Şampiyonu Andrea Kimi Antonelli, Mercedes ile yaptığı mevcut sözleşmede takım arkadaşı George Russell’ın kazancının yaklaşık onda birini alıyor. İtalyan pilot, dokuz yarış galibiyeti sayesinde 12 milyon dolarlık bonus elde ederken Mercedes’in genç yıldızın sabit maaşını yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 11 Kas 2026 10:45

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes ile 2025-2027 dönemini kapsayan üç yıllık sözleşmesi kapsamında sezon başına 3,4 milyon dolar kazanıyor. İtalyan pilotun Formula 1 kariyerinin başlangıcında imzaladığı anlaşmada, Mercedes’in sözleşmeyi istediği zaman sona erdirme seçeneğinin de bulunduğu belirtiliyor.

Ancak Toto Wolff’un genç pilota duyduğu güvenin karşılığını aldığı 2026 sezonunda dengeler değişti. Antonelli, dokuz yarış galibiyetiyle toplam 12 milyon dolarlık bonus kazandı. Bu miktar, yıllık sabit maaşıyla birlikte sezonluk kazancını 15 milyon doların üzerine taşıdı.

İtalyan basınından FormulaPassion'ın Autosprint'e dayandırdığı habere göre Mercedes'in, Antonelli'nin sözleşmesindeki sabit maaş bölümünü yeniden düzenlemesi bekleniyor.

George Russell, bir yıl önce Mercedes ile sözleşmesini yenilerken yıllık 34 milyon dolar seviyesinde bir kazanç elde etmeyi garantiledi. Bu rakam, Antonelli'nin mevcut 3,4 milyon dolarlık sabit maaşının tam 10 katına karşılık geliyor.

Antonelli'nin 2026 sezonundaki performansı ve takımın şampiyonluk başarısındaki rolü göz önüne alındığında, Mercedes'in genç pilotun ücretini artırması gündeme gelebilir. Haberde, Toto Wolff'un bu konuda 2027 sezonunun sonunu beklemeden harekete geçebileceği değerlendiriliyor.

Haberde aktarılan StageUp danışmanlık şirketinin çalışmasına göre Antonelli'nin ekonomik değeri 2030 yılına kadar 73 milyon dolara ulaşabilir. İtalyan pilotun 2027 sezonunda da dünya şampiyonluğunu kazanması hâlinde bu değerin 105 milyon dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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