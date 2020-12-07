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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Mercedes Sakhir GP'de telsizle yaşanan sorunu açıkladı

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Mercedes Sakhir GP'de telsizle yaşanan sorunu açıkladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Mercedes daha önce hiç görmedikleri bir telsiz sorununun George Russell’a Sakhir Grand Prix’sinde ilk Formula 1 galibiyetine nasıl mal olduğunu açıkladı.

Russell Bahreyn’in dış pistindeki yarışın çoğunluğu boyunca liderdi ama Jack Aitken son virajda spin atarak bariyerlere çarpınca geç bir güvenlik aracı periyodu devreye girdi ve Russell için her şey kötüye gitmeye başladı.

Mercedes hem Russell hem de takım arkadaşı Valtteri Bottas’ı orta hamurlara geçmeleri için pite çağırdı ama pit ekibinin telsizdeki mesajlardan kafası karışınca yanlış lastikler takıldı.

Russell’ın aracına konan ön 2 lastik Bottas’ın aracındandı, bu yüzden Britanyalı pilotun doğru lastiklerin takılması için pite geri dönmesi gerekti.

Mercedes hatanın sebebini takım telsiz sistemindeki bir hataya bağladı ve devamında sorunun sürücü ve pit duvarından gelen mesajlara verilen öncelik sırasından kaynaklandığı anlaşıldı.

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Mercedes pist ekibi mühendislik direktörü Andrew Shovlin, hatanın aynı anda takım ve sürücüler konuşurken yayınlanan konuşmalardan kaynaklandığını söyledi.

“Tam olarak neyin gerçekleştiğini anlamak için yeterince zamanımız olmadı ama muhtemel sorun kaynağını bulduk.”

“Telsiz sisteminin mesajlara nasıl öncelik verdiğinden kaynaklanıyor. Mesela Ron (Meadows, sportif direktör) ekibi çağırarak 2 pilot için lastikleri hazır etmelerini söylediği sırada telsiz sisteminde birkaç yayın vardı.”

“Sistem Ron’dan gelen mesajlara öncelik vermeyi biliyor çünkü en önemli şey lastiklerin orada olması, sürücünün veya ekipteki başka birinin dediği herhangi bir şeyden daha önemli.”

“Fakat görüldüğü kadarıyla sistem öncelikli mesajı iletmeye karar verirken yayının kilit bir kısmını kaçırdık.”

“Bu da lastik ekibinin yarısının bu mesajı almaması demek. Ve görüşdüğü kadarıyla yarısı almış O yüzden içeri araçlar geliyor ama tüm lastikler pit çizgisinde hazır değil.”

Shovlin pit ekibinin sadece yarısının hangi lastiklerin takılması gerektiğini bilmemesinin bu kaotik sahneye yol açmaya yettiğini belirtti: önce Russell yanlış lastiklerle çıktı, sonra Bottas’a eski setinin takılması gerekti çünkü yenilerden yeterince yoktu.

“Tabii ki bizim ne yaptığımızdan habersiz bir şekilde olayı berbat etmemiz gibi görülüyor fakat hata tamamen kilit bir noktada mesajın kilit bir parçasını kaybetmemize yol açan bu kök sorundan kaynaklanıyor.”

“Güvenlik aracıyla George’un pite girişi arasında çok kısa bir zaman vardı. Sadece tüm kayıtlarımızı inceleyip bunun nasıl olduğunu görmemiz gerek.”

“Ve bunu tam olarak anladıktan ve şu anda emin olmadığımız boşlukları doldurduktan sonra Abu Dhabi’deki bir sonraki yarış için bir çözüm bulabiliriz.”.

Shovlin telsiz sisteminde daha önce karşılaşmadıkları hatanın herhangi bir noktadan önlerine çıkabileceğini ama önemli bir noktada karşılaşmalarının Russell için şanssız olduğunu söyledi.

“Geçen 3 yılda herhangi bir zamanda önümüze çıkabilecek bir şeydi. Ve gelecek sene ilk yarışta da önümüze çıkabilirdi.”

“Yani sistemin içinde duran bir şeydi. Ve bununla karşılaşmamız sürücüler için çok, George içinse inanılmaz biçimde şanssız bir durum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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