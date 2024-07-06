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Formula 1 Britanya GP

Mercedes, Sainz için hâlâ bir seçenek olabilir

Andrea Kimi Antonelli'nin Formula 2 sezonuna zor bir başlangıç yapması ve Toto Wolff'ün bu konudaki demeçleri, Carlos Sainz'ın Mercedes'te yarışabileceği söylentilerini tekrar gündeme getirdi.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, on the Sprint grid

F2'ye şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak giren Antonelli, özellikle Prema takımının yeni olan araca alışması çoğu takımdan daha uzun sürdüğü için iyi bir performans göstermekte zorlandı.

İtalyan pilot şu anda şampiyona sıralamasında takım arkadaşı Ollie Bearman'ın 20 puan önünde dokuzuncu sırada yer alıyor.

Mercedes, Antonelli'nin 2025'te takıma katılması için hâlâ istekli. Takım patronu Toto Wolff, daha önce ikinci koltuk için önceliklerinin genç pilotlar olduğunu söylemişti.

Ancak Wolff, Antonelli'nin son dönemde formunun iyileştiğini düşünse de, 17 yaşındaki pilotun kendini biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Bunun yanı sıra Mercedes takım patronu bu hafta başında Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada Sainz'ın 2025 için hâlâ bir seçenek olduğunu söylemişti.

Wolff, "Bu sezon Antonelli için biraz zorlu geçti, bence takım da harika bir performans sergilemediklerinin farkında."

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Ama geçen hafta sonu oldukça iyiydi. İyi bir tempoya sahipti, sadece ufak tefek hataları vardı. Aslında Kimi'nin hâlâ öğrenmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum."

"Üzerinde çok fazla baskı var çünkü hakkında çok fazla şey söylendi. Türünün tek örneği olan bir junior formula ve go-kart pist rekoruna sahip. Ayrıca baskı arttıkça bunu sürdürmeyi başardı."

"Ama babasının da dediği gibi, bir şampiyonun önce 'soğuk suda' performans göstermesi ve yüzmesi gerekir."

"Şu anda pilot piyasası oldukça dinamik. Hatta bazı pilotların ve takımların birden fazla seçenekleri var. Bernie'nin [Ecclestone] dediği gibi: 'Geçen hafta bir fikrim vardı, bu hafta farklı bir fikrim var.'" dedi.

Sainz'ı takıma getirme isteğinden bahseden Williams takım patronu James Vowles, Ferrari pilotunun kararıyla ilgili belirli bir zaman kısıtlaması olmadığını ancak nihai sonucun yaklaşık iki ay içinde ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.

Alex Albon, Williams FW46, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Alex Albon, Williams FW46, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Vowles, "O dünya çapında bir pilot ve hemen bugün bir karar beklemiyoruz."

"Asıl önemli olan birbirimizle uzun vadeli bir ilişki kurmamız, her ikimizin de çıktığımız yolculuğu özümseyerek bunun hayatlarımızın bir parçası olmasını istememiz."

"Tüm bunların muhtemelen eylül ayında netleşeceğini göreceğinizden oldukça eminim. Şu anda ağustos ayının sözleşmelerle geçirildiği normal programa geri dönüyoruz." dedi.

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