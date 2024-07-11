Mercedes, Russell'ın yarışı tamamlayamayacağını biliyormuş

George Russell, Silverstone'da pole pozisyonundan başladığı yarışta soğutma sorunları nedeniyle 33. turda yarış dışı kaldı.

Mercedes baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, takımın George'un bitiş çizgisine ulaşamayacağını daha henüz ilk turlarda bildiğini söyledi.

Shovlin şöyle konuştu: "Ne yazık ki bir sorunumuz olduğunu oldukça erken bir noktada biliyorduk."

"İlk bölümden itibaren durumu takip ettik. Soğutma sisteminde bir sızıntı vardı ve bu da basıncın düşmeye başlamasına neden oldu."

"Sonunda güç ünitesini aşırı ısınmadan korumak için yarıştan çekildik."

"Finişe ulaşmamızın mümkün olmadığını biliyorduk. Yarışı bitirme pahasına güç ünitesine zarar vermek ve sezonun ilerleyen kısmında ceza almak istemedik."

"Takım George'dan tedbir amaçlı yarışı bırakmasını istedi fakat damalı bayrağa ulaşmamızın hiçbir yolu yoktu."