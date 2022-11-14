Mercedes, Russell'ın su sızıntısıyla yarış dışı kalkmasından korkmuş

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Russell Pazar günü Interlagos'ta gerçekleştirilen Brezilya GP'de kariyerinin ilk zaferini kazanırken, Mercedes duble yaptı.

Mercedes'in geçen yılın sonundan bu yana devam eden galibiyetsizlik serisi sona ererken, Russell da kariyerinin başından beri hedeflediği zafere ulaşmış oldu.

Fakat yarıştan sonra Mercedes'in Russell'ın aracındaki problem nedeniyle büyük endişe duyduğu ortaya çıktı.

İngiliz pilotun aracında problem olduğunu söyleyen takım patronu Toto Wolff, "Yarış boyunca araçta su sızıntısı vardı ve yarışı tamamlayıp tamamlayamayacağımız belli değildi." dedi.

Görünüşe bakılırsa Mercedes, Russell'ın bitime birkaç tur kala yarış dışı kalmasından endişe duydu. Fakat sonunda her şey yolunda gitti ve İngiliz pilot finiş görmeyi başardı.

Russell bu sorundan haberdar edilmedi. Wolff'a göre Mercedes'teki herkes, İngiliz pilotun yarışı tamamlayabilmesini istiyordu ve bunun için elinden geleni yaptı.

George Russell, Mercedes W13, 1st position, arrives in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell, cumartesi günkü sprint yarışını Max Verstappen'i pist üstünde geçerek kazanmıştı. Pazar günü de doğru zamanda doğru tempoyla ilerlemeyi başardı.

Son güvenlik aracı periyodunun ardından tıpkı Russell gibi yumuşak lastiklere sahip olan Hamilton'a takım arkadaşıyla yarışma izni verildi.

Wolff, hiçbir noktada takım emri düşünmediklerine vurgu yaptı.

Wolff, "Takım olarak her zaman serbest mücadeleden yanayız ve bir pilot matematiksel olarak şampiyonluk yarışının dışında kalmadıkça ya da birisi şampiyonluk savaşı vermedikçe de durum farklı olmadı."

"Aslında aynı lastikle eşit mücadeleye girmelerini sabırsızlıkla bekliyorduk ve bu sabahki strateji toplantısında bunu tartışmıştık." dedi.