Mercedes, Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasına üç sorunun yol açtığı sonucuna vardı

Formula 1'in Belçika Grand Prix'sinde George Russell'ın aracının düşük ağırlıkta olmasının nedeni olarak en kötü senaryolardan oluşan üç tane sorun işaret edildi.

Russell geçen ay Spa-Francorchamps'ta kazandığı zaferin ardından, Mercedes W15'inin yarış sonrası yapılan incelemede minimum ağırlık sınırının 1,5 kilogram altında olduğunun tespit edilmesinin ardından diskalifiye edildi.

Özellikle de sıralama turlarından sonra tartılan Lewis Hamilton'ın aracıyla Russell’ın aracının arasında sadece 500 gram fark olduğu düşünüldüğünde, Mercedes Russell'ın aracının kuralların dışında kalmasına neyin sebep olduğu konusunda hemen bir yanıt veremedi.

Ağırlık kaybıyla ilgili şüpheler başlangıçta lastikler etrafında dönüyordu; Russell'ın beklenmedik bir şekilde tek pit-stopla yarışı tamamlama kararı lastiklerinin, iki pit-stopla ve daha taze set lastiklerle yarışı bitiren Hamilton'dan çok daha fazla aşınmış olduğu anlamına geliyordu.

O sırada konuşan Pirelli'nin F1 ve otomobil yarışları başkanı Mario Isola, tek bir lastiğin ömrü boyunca oldukça büyük bir kütle kaybedebileceğini açıklamıştı.

“Genellikle... bir kilogram civarında olması gerekir,” diyerek bir stint sırasındaki ağırlık kaybı hakkında konuştu ve Russell'ın eksik 1,5 kilogramı telafi etmek için lastik başına sadece 375 kg kaybetmesi gerektiğini söyledi.

Mercedes'in yarış sonrası yaptığı analizler Russell'ın lastiklerinin Hamilton'ınkilerden daha hafif olduğunu doğruladı ancak bu durum kayıp ağırlığın tam bir açıklaması değildi.

Bunun yerine, kayıp 1,5 kg'ın sırrının Mercedes'i hazırlıksız yakalayan koşulların bir kombinasyonu olduğu anlaşıldı. Kaynaklar, üç kritik alanda ağırlık kaybıyla takımın en kötü durum senaryosuyla karşı karşıya kaldığını öne sürüyor.

Photo by: Erik Junius

Uzatılmış stint nedeniyle lastik aşınmasından kaynaklanan kütle kaybının ötesinde, beklenenden daha fazla kızak bloğu aşınması vardı. Araçların dip noktada sıkıştığı Eau Rouge'daki zemin aşınmasının beklenenden daha fazla olması da buna yol açtı.

Ayrıca, Russell'ın yarış sırasında terleme yoluyla kilo kaybetmesinin de (muhtemelen o günkü sıcak havanın da tetiklemesiyle) bu duruma katkıda bulunduğu anlaşılıyor zira araç ağırlığı sürücüleri de kapsıyor.

Russell'ın kendi ağırlığı konusu, Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin'in Spa yarışından sonraki günlerde ima ettiği bir konuydu.

Mercedes'in her zamanki yarış sonrası analiz videosunda, “Otomobil yarış sırasında oldukça fazla ağırlık kaybedebilir.”

“Lastik aşınması, kızak bloğu aşınması, fren aşınması, yağ tüketimi olur. Sürücünün kendisi de çok şey kaybedebilir. Ve bu yarışta George oldukça fazla kilo kaybetti.” dedi.

