Mercedes, Russell'ın ön kanadındaki problemi açıkladı

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Russell, ıslak zeminde başlayan yarışta kuru zemin lastiklerine geçmek için pite geldi ve İngiliz, kuru zeminde daha iyi performans göstermesi için ön kanadın ayarlanmasını istedi. Fakat Mercedes, istediği değişimi yapamadı.

Russell, stoptan sonra yaşadığı önden kayma nedeniyle Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas ile mücadele etti fakat damalı bayrağı, eski Mercedes pilotunun önünde geçmeyi başardı.

Mercedes'in pist üstü mühendisliği direktörü, olanları açıkladı ve gereken ekipmanın, açıyı değiştirirken araca çarptığını ve sonuç olarak işini yapamadığını söyledi.

Shovlin, pitlerde gereken hızın takımların bazı işlemlerini otomatikleştirdiğini ancak bu hafif temasın Russell'ın yarışın ikinci yarısı için istediği ayara geçilmesini engellediğini söyledi.

Shovlin, Mercedes'in yarış sonrası videosunda şunları söyledi: "Pitte, önceden programlanmış sayıda dönüş yapabilen bir elektronik tabanca kullanıyoruz ve bunu yapmak zorundayız çünkü stoplar artık çok hızlı. Mekanikerlerin dönüş sayısını sayacağı şekilde manuel bir ayar yapmak mümkün değil."

"Bunu yapan bir tabanca var, ne kadar dönmesini istediğimizi programlıyoruz ve bunu yapıyor."

"Bu pit stopta ise, tabanca ön kanattaki kenar plakasına girerken darbe aldı ve sıfırlandı."

"Herhangi bir şey kırılmadı, araçta yaptığımız değişikliklerde olan sorunlardan biriydi. Pit stop denemeleri yaptığımızda bu aklımıza gelmedi."

"Bu yüzden George pite geldiğinde ayar yapamadık ve neticede, tüm bölümü normalde ıslak zemine uygun olan çok daha düşük kanat açısıyla sürerek geçirdik."

George Russell, Mercedes W13, makes a pit stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images