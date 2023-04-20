Mercedes, Russell'ın yolda kaldığı motoru yüksek ihtimalle kullanamayacak

Mercedes pilotu George Russell, Melbourne'deki yarışı güç ünitesi arıza nedeniyle tamamlayamadı. İngiliz pilotun aracının arkasından bir duman bulutu püskürdü, alevler belirdi ve aracını kenara çekerek yarışa veda etti.

Bu tarz bir dayanıklılık sorunu Mercedes'ten görmeye alışık olduğumuz bir şey değildi ve takım, bu sorununun nedenini öğrenmek için incelemelere başlamıştı.

Alman ekip, incelemelerinin ardından güç ünitesinin neden alev aldığını buldu: Piste savrulan parçalardan biri motorun silindirine geldi ve motorun alev almasına neden oldu.

Bu tarz bir yangından sonra elbette motordaki tüm parçalar hasar alıyor, çoğu kablo ve elektronik kısım yanıyor. Dolayısıyla, Mercedes'in en büyük endişelerinden biri bu motoru gelecekte tekrar kullanıp kullanamayacağıydı.

Araç fabrikaya geri getirilip incelendiğinde, bazı elektronik parçaların gelecekte kullanılabilecek durumda olduğu ancak motorun beklendiği gibi ağır hasar gördüğü anlaşıldı.

Bu motorun yeniden kullanılması hiç de muhtemel durmuyor. Yani Russell, üç içten yanmalı motordan ilkini kaybetti ve şimdi ikinci motora geçmek zorunda kalacak.

İngiliz pilot, böylelikle henüz dördüncü yarışta yeni motorla yarışacak. Bu da sezonun ilerleyen bölümünde Russell'ın yüksek ihtimalle ceza alması gerekeceği anlamına geliyor.

George Russell, Mercedes-AMG, walks away from his car after retiring from the race Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images