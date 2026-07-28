Mercedes, Russell'ın güç ünitesini tamir edebilecek mi?
Macaristan GP sıralama turlarında aracının motorunda çatlağa bağlı su sızıntısı tespit edilen George Russell, pazar günkü yarış öncesinde sezondaki son güç ünitesi hakkını kullandı.
2026 sezonunda dayanıklılık sorunları yaşayan Mercedes, Macaristan GP hafta sonunda yeni bir teknik krizle karşı karşıya kaldı. Sıralama turlarının son seansında su basıncı düşüşü yaşayan George Russell’ın motorunda çatlak tespit edildi.
İncelenen arıza sonrası İngiliz pilot, pazar günkü yarış öncesinde bu sezon kurallar dahilinde izin verilen 4. ve son güç ünitesine geçiş yaptı.
Dolayısla, Russell’ın aracında tekrardan motor değiştirilirse doğrudan grid cezası almasına sebep olacak.
Yarışın ardından konuşan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, çatlayan motorun kurtarılıp kurtarılamayacağı konusunda temkinli konuştu: "Aslını söylemek gerekirse pek emin değilim. Motoru tamir edip edemeyeceğimizi detaylıca incelememiz gerekiyor; çünkü üzerinde oldukça büyük bir çatlak var.”
Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Yeni bir motor cezası almayı elbette istemiyoruz. Ancak motoru kurtaramazsak ve bu bir gerekliliğe dönüşürse, hangi pistlerde bu cezayı karşılayabileceğimize karar vermeliyiz.”
"Henüz böyle bir stratejiyi değerlendirmiyoruz, şu anda dediğim gibi, motoru kurtarıp kurtaramayacağımızı inceleyeceğiz."
"Bu sezon dayanıklılığımız hiç iyi değildi. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz ve ona göre bir aksiyon alacağız.”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Yarışın startında anti-stall devreye girdiği için gerilere düşen ve yarışı 7. sırada tamamlayarak takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin 59 puan gerisine düşen Russell, yarışın ardından yaşadığı talihsizliklere sitem etmişti: "Artık hayal kırıklığı aşamasını geçtim. Çünkü yaşanan her şeye üzülmeye devam edersem haftanın her günü moralsiz gezmem gerekir.”
“Bu yüzden pozitif kalmaya çalışıyorum. Yine yarışı tamamen mahveden teknik bir sorun yaşadık ama olumlu tarafından bakarsam tempomuz çok güçlüydü.”
“Takım verilerine göre pistteki en hızlı araçlardan biriydim. Yine de bu sezon başımıza gelen talihsizliklerin listesi kabarmaya devam ediyor.”
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