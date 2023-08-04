Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"
Son zamanlarda George Russell'ın biraz zorlandığı gözden kaçmıyor, Mercedes'e göre ise bunun sebebi araçların doğası nedeniyle form düşüşlerinin gerçekleşebiliyor olması.
Sezonun ilk yarısı biterken, Russell'ın formundaki düşüş de gözden kaçmamış vaziyette; kendisi son üç yarışta bir beşincilik ve iki altıncılık elde etti, aynı periyotta Lewis Hamilton bir podyuma ve iki dördüncülüğe imza attı.
Temmuz ayının başındaki Avusturya GP''sinden bu yana birçok kez araçtan şikayet eden Russell'a göre işler yolunda gitmiyor.
Takım patronu Toto Wolff ise bu düşüşün sebebi olarak pilotunun W14'teki ideal noktayı bulamamasını gösteriyor.
Wolff, "Bu araçlar tam anlamıyla bıçak sırtında, bir anda formdan düşüp kendinize güveninizi kaybedebilirsiniz."
"Diğer taraftan, ideal noktayı bulmayı başarabildiğiniz takdirde ne yapabileceğinizi anlayıp büyük bir fark yaratabilirsiniz." dedi.
Teknik şef Mike Elliott, "Bence bu kadar yere yakın araçları sürmek hiç kolay değil."
"Viraj içinde doğru dengeyi bulmak ve araçların sertliğiyle başa çıkmak oldukça zor."
"George harika bir sürücü, kendisinin ihtiyacı olan performansı hiç gaz kesmeden yakalayabileceğine eminim." dedi.
George Russell, Mercedes-AMG, talks to Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sezona sıfır sidepod konseptiyle giriş yapan Mercedes, henüz ilk yarıştan sonra bu konsepti tamamen çöpe atmaya karar verdi.
Bu sezon sadece bir podyum elde edebilen George Russell, güncellemelerin kendisini olumsuz etkilediğini düşünmüyor.
Russell, "Güncellemelerin sıkıntıya yol açtığını düşünmüyorum. Sanırım konu daha çok ritminizle alakalı."
"Bazen işler yolunda gider ve kendinize güveniniz olur. Bazen biraz güveninizi kaybedersiniz ve bu da zincirleme bir etki yaratır."
"İlk altı yarışta gerçekten güçlü olduğumu söyleyebilirim, son altı yarıştaysa pek iyi değildim. Bunun nedenine dair birkaç fikrimiz var."
"Son yarış [Belçika GP] muhtemelen son yarışlarda yanlış ayarlarla piste çıktığımızı doğruladı. İnce ayarlara ihtiyacımız var." dedi.
Son Haberler
Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum"
Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum" Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum"
Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor
Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor
Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir
Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir
Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"
Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum" Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar