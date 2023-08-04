Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"

Sezonun ilk yarısı biterken, Russell'ın formundaki düşüş de gözden kaçmamış vaziyette; kendisi son üç yarışta bir beşincilik ve iki altıncılık elde etti, aynı periyotta Lewis Hamilton bir podyuma ve iki dördüncülüğe imza attı.

Temmuz ayının başındaki Avusturya GP''sinden bu yana birçok kez araçtan şikayet eden Russell'a göre işler yolunda gitmiyor.

Takım patronu Toto Wolff ise bu düşüşün sebebi olarak pilotunun W14'teki ideal noktayı bulamamasını gösteriyor.

Wolff, "Bu araçlar tam anlamıyla bıçak sırtında, bir anda formdan düşüp kendinize güveninizi kaybedebilirsiniz."

"Diğer taraftan, ideal noktayı bulmayı başarabildiğiniz takdirde ne yapabileceğinizi anlayıp büyük bir fark yaratabilirsiniz." dedi.

Teknik şef Mike Elliott, "Bence bu kadar yere yakın araçları sürmek hiç kolay değil."

"Viraj içinde doğru dengeyi bulmak ve araçların sertliğiyle başa çıkmak oldukça zor."

"George harika bir sürücü, kendisinin ihtiyacı olan performansı hiç gaz kesmeden yakalayabileceğine eminim." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, talks to Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sezona sıfır sidepod konseptiyle giriş yapan Mercedes, henüz ilk yarıştan sonra bu konsepti tamamen çöpe atmaya karar verdi.

Bu sezon sadece bir podyum elde edebilen George Russell, güncellemelerin kendisini olumsuz etkilediğini düşünmüyor.

Russell, "Güncellemelerin sıkıntıya yol açtığını düşünmüyorum. Sanırım konu daha çok ritminizle alakalı."

"Bazen işler yolunda gider ve kendinize güveniniz olur. Bazen biraz güveninizi kaybedersiniz ve bu da zincirleme bir etki yaratır."

"İlk altı yarışta gerçekten güçlü olduğumu söyleyebilirim, son altı yarıştaysa pek iyi değildim. Bunun nedenine dair birkaç fikrimiz var."

"Son yarış [Belçika GP] muhtemelen son yarışlarda yanlış ayarlarla piste çıktığımızı doğruladı. İnce ayarlara ihtiyacımız var." dedi.