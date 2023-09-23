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Mercedes, Russell'ın aracını sıralama turlarına yetiştirmeye çalışıyor

George Russell, Japonya GP'sinin üçüncü antrenman seansını tamamlayamadı: İngiliz pilotun Mercedes'i sağ arka kısımda yapılan çalışmadan ötürü tamamen söküldü.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Race number on the car of George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Japonya GP'sinin üçüncü antrenman seansını tamamlayamadı. W14 damalı bayraktan önce pite geri döndü ve Brackley merkezli ekip, sağ arka tarafta çalışmak üzere aracın tabanını sökmek durumunda kaldı.

Görünüşe bakılırsa Russell, şiddetli bir darbe sonucu sağ arka tekerleğin fren kanalına ve bu bölümdeki çeşitli parçalara hasar verdi.

İngiliz pilot, TSi 09:00'da başlayacak olan sıralama turlarına katılacak gibi görünüyor ancak gerekli müdahale aracın yarısının sökülmesini gerektirdiği için baskı altındalar.

Sonuç olarak önümüzdeki yaklaşık 45 dakika yoğun geçecek.

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