Mercedes, Russell'ın aracını sıralama turlarına yetiştirmeye çalışıyor
George Russell, Japonya GP'sinin üçüncü antrenman seansını tamamlayamadı: İngiliz pilotun Mercedes'i sağ arka kısımda yapılan çalışmadan ötürü tamamen söküldü.
George Russell, Japonya GP'sinin üçüncü antrenman seansını tamamlayamadı. W14 damalı bayraktan önce pite geri döndü ve Brackley merkezli ekip, sağ arka tarafta çalışmak üzere aracın tabanını sökmek durumunda kaldı.
Görünüşe bakılırsa Russell, şiddetli bir darbe sonucu sağ arka tekerleğin fren kanalına ve bu bölümdeki çeşitli parçalara hasar verdi.
İngiliz pilot, TSi 09:00'da başlayacak olan sıralama turlarına katılacak gibi görünüyor ancak gerekli müdahale aracın yarısının sökülmesini gerektirdiği için baskı altındalar.
Sonuç olarak önümüzdeki yaklaşık 45 dakika yoğun geçecek.
Russell: "İkinci sıradan çok uzakta değiliz"
Russell: "İkinci sıradan çok uzakta değiliz" Russell: "İkinci sıradan çok uzakta değiliz"
Russell, Singapur F1 kazasına rağmen "zar atmaya" devam edecek
Russell, Singapur F1 kazasına rağmen "zar atmaya" devam edecek Russell, Singapur F1 kazasına rağmen "zar atmaya" devam edecek
Russell: "Kendimi ve takımı hayal kırıklığına uğrattım"
Russell: "Kendimi ve takımı hayal kırıklığına uğrattım" Russell: "Kendimi ve takımı hayal kırıklığına uğrattım"
Hamilton: "Mercedes'in Russell için DRS talebi 'anlamsızdı'"
Hamilton: "Mercedes'in Russell için DRS talebi 'anlamsızdı'" Hamilton: "Mercedes'in Russell için DRS talebi 'anlamsızdı'"
Hamilton: "Cezalar için yapay zeka kullanmaya başlayabiliriz"
Hamilton: "Cezalar için yapay zeka kullanmaya başlayabiliriz" Hamilton: "Cezalar için yapay zeka kullanmaya başlayabiliriz"
Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır
Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır
Son Haberler
Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!
Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı! Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!
Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu
Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu
WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı
WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı
Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"
Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım" Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar