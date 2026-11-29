Formula 1 Katar GP
Mercedes, Russell’ı Verstappen hakkında uyardı: “Ateşi körüklemenin anlamı yok”
Bradley Lord, Las Vegas'ta Max Verstappen ile yaşanan gerginliğin ardından Russell’a tartışmayı uzatmaması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 29 Kas 2026 14:58
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Las Vegas’taki üçüncü antrenman seansında Max Verstappen ile George Russell arasında yaşanan temas, yarış hafta sonu boyunca ikili arasındaki söz düellolarına sahne olmuştu. Verstappen, zorlu yarışı kazandıktan sonra Russell’ın seviyesinin kendisinin çok altında olduğunu söylemiş ve İngiliz pilotun yarışın son bölümünde bariyerlere çarpmasını “karma” olarak nitelendirmişti.
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Katar Grand Prix’si öncesinde Sky F1’e konuşan Bradley Lord, yaşanan bu polemiğin, ikili arasındaki rekabetin bir yan unsuru olduğunu belirtti. Russell’ın perşembe günkü medya gününde olgun bir tavır sergilediğini ifade eden Lord, süreci şöyle değerlendirdi: "Bence bunların hepsi yarış rekabetinin yanında gelen renkli detaylar. George'un perşembe günü konuyla ilgili son derece olgun bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum.”
“Sonuçta Vegas'ta kazanan Max oldu, George değil. O da bu durumu oldukça gerçekçi karşıladı ve bu hafta sonu elde ettiği sıralama performansıyla niyetini ortaya koydu. Tüm bunları geride bıraktı ve kesinlikle önüne bakıyor."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Las Vegas’taki sert açıklamaların ardından takımdan Russell’a bir müdahale gelip gelmediği sorusunu da yanıtlayan Lord, Katar hafta sonu başlamadan önce İngiliz pilotla doğrudan görüştüklerini doğruladı: "Katar öncesinde Russell'la bir görüşme yaptık ve 'Ateşi körüklemenin ya da bu konuyu uzatmanın anlamı yok. Karşılıklı laf oyunlarına girmene gerek yok. Sadece önüne bak, kontrol edebileceğin şeylere odaklan ve kış arasına bu ivmeyle girmek için son iki yarış hafta sonunu en iyi şekilde değerlendir' dedik."
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