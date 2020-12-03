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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell'ı hazırlamak için büyük bir çaba göstermiş

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Mercedes, Russell'ı hazırlamak için büyük bir çaba göstermiş
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

George Russell, Mercedes ile çıkacağı ilk Formula 1 yarışı öncesinde Mercedes'in büyük bir lojistik efor sarf ettiğini söyledi.

Britanyalı pilotun, 2017 sezonunun başından itibaren parçası olduğı Alman takıma yaptığı kısa süreli geçişi, Çarşamba günü sabahı açıklandı - bu da Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının bir gün ardından açıklandı. 

Ancak Sakhir Grand Prix'sinin perşembe günü basın toplantısında yeni takım arkadaşı Valtteri Bottas ile beraber konuşan Russell, haberi Salı gecesi saat 2'de aldığını açıklamıştı.

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Russell, Hamilton yerine geçeceğinin kesinleşmesinin ardından bu durumun, takımdaki geleceği için neler ifade ettiği sorusuna şu yanıtı verdi: "Mercedes'in bu fırsatı bana vermiş olması benim için çok önemli bir olay, bu anlaşmayı yaparken çok fazla efor sarfedildi ve yaptıkları için onlara minnettarım."

"Lojistik olarak bile 24 saat içerisinde kaskı boyatmaları, yarış tulumlarını hazırlamaları, İtalya'dan (Puma ile anlaşmalı olan Mercedes'in tulumlarının üretildiği yer) İngiltere'ye, oradan da Bahreyn'e getirilmesi - bu kadar kısa bir sürede çok fazla şey yapıldı."

"Bunları yapmaya hazır olmalarını bilmek bile benim için büyük bir anlam ifade ediyor ve sanırım onlara en iyi performansımla geri ödeme yapmam lazım, hangi sırada olursam olayım en iyi eforumu göstermem lazım."

George Russell, Mercedes-AMG F1

George Russell, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG Petronas F1

George Russell, Mercedes-AMG Petronas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Russell aynı zamanda, 2020'de yapılan 15 yarışın 13'ünü kazanan takım adına sürmesine rağmen, Sakhir yarışına ekstra beklenti ile gitmediğini söyledi. 

"Benim açımdan herhangi bir baskı yok. Bana son zamanda bu fırsat tanındı, onların simülatörünü iki senedir kullanmadım - ki zaten üç senedir onlarla çalışıyorum."

"Öğrenmem gereken çok fazla bilgi var. Ve söylediğim gibi, Valtteri'ye karşı mücadele etmek kolay olmayacak."

"Bu yüzden sanırım iyi bir noktadayım. Kendime ekstra baskı uygulamayacağım. Oraya çıkacağım ve yaptığımdan keyif alacağım."

"Ve bir hedefim de yok, Toto tarafından veya Mercedes tarafından benim için bir beklenti yok."

"Çünkü, bence, kimseyi bir yarış performansına bakarak yargılayamazsınız."

"Bu hafta sonu tamamıyla öğrenme amacını taşıyacak, özellikle Cuma günü sıralamalara odaklanacağız ve Pazar günkü yarışa çıkacağız."

"Ve eğer gelecek hafta Abu Dhabi'de yeniden piste çıkma fırsatını yakalarım, kim bilir. Tabii ki de işler benim için daha kolay olur."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes
Editör Alex Kalinauckas

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