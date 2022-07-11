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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Mercedes, Russell'a verilen "ağır" cezadan mutlu değil

Andrew Shovlin, George Russell'ın 4. virajda Sergio Perez'e çarptığı için aldığı beş saniyelik cezanın, Red Bull sürücüsüne "yeterince fazla alan" bıraktığı için "ağır" olduğunu düşünüyor.

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Mercedes, Russell'a verilen "ağır" cezadan mutlu değil
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Pazar günü Avusturya Grand Prix'sinde pozisyon kazanmak için yarışan Perez, 4. virajın dışından gelerek Russell'ı geçmeye çalıştı.

Virajda yan yana geldikleri sırada Perez biraz yana kaydı ancak Russell'ın sol ön lastiği Red Bull pilotunun sağ arka lastiğine değdi.

Russell, hemen takımına Perez'in "kendisine doğru döndüğünü" söyledi. Çakıllara uçan Meksikalı sürücü ise Red Bull'a, Mercedes pilotuna "yeterince yer" bıraktığını söyledi.

Hakemler olaydan Russell'ı sorumlu tuttu ve pilota beş saniye zaman cezası verdiler.

Mercedes pist üstü mühendisliği direktörü Shovlin, "Garajda çok zorlu bir hafta sonu oldu ama üçüncü ve dördüncü sırada ayrılmak çok tatmin edici."

"George'un Sergio ile kazası yüzünden aldığı cezanın ağır olduğunu düşündük. Russell, apeks bordürünün üzerindeydi ve fazlasıyla yer bıraktı."

"Temastan sonra ön kanadı değiştirmek zorunda kaldık, bu yüzden çok uzun bir süre pitteydi. Gridi iki kez geçmek zorunda kaldı ama mükemmel bir şekilde yarıştı ve fırsatı maksimuma çıkardı." dedi.

Russell da aldığı cezayı doğru bulmadı ve bunun, Perez'in cesur bir hamlede bulunup sonrasında bedelini ödediği bir yarış kazası olduğunu söyledi.

Russell, "Videoya baktım ve bunun ağır olduğunu düşünüyorum."

"Startta yarışıyorsunuz ve araçlar her yerde oluyor. Checo o şekilde dışarıdan gelerek cesur bir hamle yaptı."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Daha önce de bunu yaptı, aynısını dün Valtteri'ye yaptı ve Valtteri ondan kaçınmak için bordürlerin üzerine çıktı, ben de tam olarak aynısını yapmayı denedim."

"Fakat önümde Carlos vardı ve bir yere kadar frenleyebilir veya yön değiştirebilirsiniz. Benim de gidecek yerim yoktu. Yarışını bitirdiğim için üzgünüm." dedi.

Russell, kazanın ardından yarışa devam etti ve dördüncü oldu.

Shovlin, "Ferrari ve Red Bull'a kıyasla tempo eksikliğimiz olsa da doğru yönde gitmemiz ve önümüzdeki yarışlarda daha fazlasının gelecek olması bizi yüreklendiriyor." dedi.

Mercedes, sıralamayla birlikte hafta sonundan iki kazayla ayrılıyor ve önümüzdeki günleri parça stoklayarak geçirecek.

Shovlin, "Önümüzdeki günlerde fabrika yoğun olacak ve parça durumunu telafi etmeye çalışacağız. Bu hafta sonu bu açıdan harika değildi."

"Fakat Paul Ricard için hazır olacağız ve araca uymasını beklediğimiz pist için heyecanlıyız." dedi.

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