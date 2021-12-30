Mercedes, Russell yerine Norris'i mi seçmeliydi?

Mercedes'in genç yeteneği George Russell, 2019'da Williams'la F1'e geçti ve geride kalan üç sezonda etkileyici performans sergiledi.

İngiliz pilot için 2021 yılı, kendini gösterdiği bir sezon oldu. Yıl boyunca dört sıralama turunda üçüncü bölüme kalmayı başardı.

Belçika Grand Prix'sinde sıralama turlarında ikinci sırayı alan Russell, şiddetli yağmur ve sis nedeniyle yarıda bırakılmak zorunda kalan yarışı da ikinci sırada bitirdi ve bu şimdiye kadarki en iyi sonucu oldu.

Russell, sezon boyunca dört kez puan aldı.

Bu performans, Mercedes'i etkilemek için yeterli oldu ve Williams pilotunun 2022'de Hamilton'ın takım arkadaşı olarak yarışacağı açıklandı. Fakat takım, Russell yerine Norris'i mi seçmeliydi?

Norris, pole pozisyonu kazandığı sezonda, Rusya'da yağmur gelene kadar harika bir performans sergilemiş ve galibiyet için çekişmişti.

Monza'da aldığı ikincilik de etkileyici performanslarından biriydi.

F1 yorumcusu Nicholls, "Ben Mercedes'in yerinde olsaydım ve Hamilton'ın yanındaki ikinci koltuk için serbest bir seçim hakkım olsaydı, bu yılın ardından Russell yerine Norris'i seçerdim." dedi.

Palmer da bu dikkat çeken açıklamaya hemfikir oldu.

"Bu konuda Jack'e katılıyorum. Ben de Lando'yu seçerdim."

"Soçi yarışının sonunda, strateji ve lastik seçimi yüzünden şansını kaybedene kadar Lewis Hamilton'ı geride tutma şekli inanılmazdı."

"Hiç yarış kazanmamış bir sürücü olarak, yedi kez dünya şampiyonu bir Mercedes'i arkasında tuttu. Sonra yağmur başladı, birkaç kez yoldan çıktı ve bocaladı ama Hamilton'ı tuttu. Hepimiz arkasındaki Lewis'in ıslak zeminde ne kadar iyi olduğunu biliyoruz, Norris gerçekten efsanevi bir iş çıkardı."

Lando Norris, McLaren MCL35M , Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris'in başlangıçta, birçok yarış kazanan Daniel Ricciardo'nun McLaren'a gelmesinden sonra, 2021'de zorlanması bekleniyordu.

Ancak Norris sezon boyunca düzenli olarak takım arkadaşı üzerinde üstünlük kurdu ve sezonu sürücüler şampiyonasında 45 puan farkla önde bitirdi.

Palmer, Ricciardo kadar iyi bir sürücüye karşı böyle bir forma sahip olan Norris'in, F1'in en iyi yeteneklerinden biri olarak Verstappen ve Hamilton'a katılabileceğini düşünüyor.

"Merak ediyorum, acaba Norris bu yıl kendini en üst sıraya koydu mu?"

"Daniel Ricciardo'ya karşı yaptıklarına bakılırsa, potansiyel olarak Lewis ve Max'ın yanında."

"Norris son yarışlarda bile Daniel Ricciardo'nun çok önündeydi. Sadece çok şanssızdı, aksi taktirde şampiyonada beşinci olabilirdi."

"Ayrıca karşısındaki, 7 hatta şimdi 8 yarış kazananı Daniel Ricciardo. O, herkesin, en iyi araca sahip olsa şampiyon olacağını düşündükleri bir adam. Ancak Lando çok harika bir iş çıkardı." dedi.

2022'de, Mercedes'te, Hamilton ve Russell yan yana yarışacak. Norris ise F1'in ön grubuna geri dönmekte olan takımı McLaren'da yarışmaya devam edecek.

Bu yüzden Palmer, McLaren yükselmeye devam ettiği koşulda sadece İngiliz sürücülerden oluşan bir podyumun yakın olduğunu düşünüyor.

İngiliz pilotlardan oluşan podyum en son 1968'de, Graham Hill'in ikinci, John Surtees üçüncü bitirdiği ve Sir Jackie Stewart'ın zafer kazandığı Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde gerçekleşti.

Palmer, "Gelecek yıl İngiliz sürücülerden oluşan bir podyum görebiliriz."

"Mercedes sürücüleri ve McLaren yeniden dirilebilirse, Lando Norris'in olduğu bir podyum." dedi.