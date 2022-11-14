Mercedes: "Russell ve Hamilton'ın birbirlerine sert davranmayacaklarını biliyorduk"

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Son haftalarda hızlanan ve önce ABD, sonra Meksika'da zafer mücadelesi veren Mercedes, Brezilya'ya tek turda olmasa bile yarış performansı anlamında en hızlı araç olarak geldi.

Sprint yarışında yumuşak lastikleri iyi kullanan takım, Russell ile galibiyete ulaşırken Lewis Hamilton ile üçüncü oldu.

Sprintteki tempoyu yarışa da taşımayı başaran Russell, lider başladığı yarışta kontrolü elinden bırakmayarak kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı. Bu, Mercedes'in de bu sezonki ilk galibiyeti oldu. Mercedes, Hamilton'ın ikinciliğiyle ise 2020 Emilia Romagna GP'sinden sonra ilk kez duble yaptı.

Ancak yarışın bir noktasında tansiyonların yükselme ihtimali vardı, nitekim yarışın son bölümündeki güvenlik aracı periyodunun ardından farklar kapandı ve Mercedes pilotlara yarışmakta serbest olacaklarını bildirdi. Bu, Hamilton'ın atak yapabileceği anlamına geliyordu -ancak Russell farkı iyi bir seviyede tutarak takım arkadaşına fırsat tanımadı.

Yarışın ardından konuşan Auto Motor und Sport'a konuşan Mercedes pist üstü mühendislik şefi Andrew Shovlin, pilotlarına temiz yarışacakları konusunda güvendiklerini söyledi.

Shovlin, "İki pilotumuz da ne yaptıklarının farkındalardı, bu nedenle yarışmalarına izin verdik ve hayatlarını adadıkları amaçlarına ulaşabilmeleri için onlara şans tanıdık: yarış kazanmak." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarış hakkında konuşan Russell ise, "Kesinlikle çok zordu, ama sadece bu süreçten geçmeniz ve herhangi bir yarıştaymışçasına performans göstermeniz gerekiyor."

"Sürekli aynalarıma bakıyordum, birkaç anlığına Lewis'i orada gördükten sonra sadece ileriye bakmam gerektiğini fark ettim. Yarışı kazanabilmemin tek yolu buydu: olabildiğince hızlı sürmek ve hata yapmamak."

"Mühendisim telsizde bana tur başına muhtemelen dört kez ne kadar önde olduğumu aktarıyordu; farklar sürekli 1.1 ile 1.3, 1.1, 1.4, 1.1 şeklindeydi. Güvende olabilmek için sadece fazladan yarım saniyeye ihtiyacım vardı."

"Son turun üçüncü sektörüne geldiğimde başardığımızı anladım." dedi.