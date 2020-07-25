Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

Russell'ın adı 2021 sezonu için Mercedes fabrika takımıyla anılmıştı ancak Williams, 2021 yılında Russell ile yarışmaya devam edeceğini resmi olarak açıkladı. Brackley merkezli ekip gelecek yıl -henüz resmi olarak açıklanmasa bile- Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'la yarışacak.

Fabrika takımında yarışma umuduna sahip olan diğer Mercedes sürücüsü Esteban Ocon da gelecek yıl Renault fabrika takımında mücadele edecek.

Wolff, “Sahip olduğumuz kadrodan çok memnunuz. Valtteri ve Lewis iyi performans gösteriyorlar ve birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar ki bu, takımdaki dinamikler için son derece önemli. Mühendisler geri bildirimlerini gerçekten takdir ediyorlar. Bu önemli bir nokta."

“Öte yandan George'un Williams ile bir yıl daha devam edecek olan üç yıllık bir sözleşmesi var. Claire [Williams], George'u takım için önemli bir varlık olarak gördüğünü açıkça belirtti."

“Tarafların bu sözleşme durumuna saygı göstermesi gerekiyor. George ve ben, iki yıl önce [bu anlaşmayı yaparken] nasıl bir işin içinde olduğumuzu biliyorduk. Williams, George'a F1'e girme fırsatı verdi ve bu yüzden Williams'ın aldığı karara çok fazla saygı duyuyoruz."

“George serbest olsaydı bu, Mercedes içindeki yerinin garanti olacağı anlamına da gelmiyor. Bugün sürücülerimiz Valtteri ve Lewis. Sadakat bizim için çok önemli bir şey ve biz her zaman uzun vadeli resme bakıyoruz."

"George kesinlikle uzun vadeli planlarımızın bir parçası, ama 2021 için değil." dedi.