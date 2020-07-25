Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

paylaşım
yorumlar
Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Tem 2020 16:20

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, İngiliz sürücüsünün bir sonraki sezon için Williams'la anlaşması olmasına rağmen Mercedes'in uzun vadeli planlarının bir parçası olmaya devam ettiğini belirti.

Russell'ın adı 2021 sezonu için Mercedes fabrika takımıyla anılmıştı ancak Williams, 2021 yılında Russell ile yarışmaya devam edeceğini resmi olarak açıkladı. Brackley merkezli ekip gelecek yıl -henüz resmi olarak açıklanmasa bile- Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'la yarışacak.

Fabrika takımında yarışma umuduna sahip olan diğer Mercedes sürücüsü Esteban Ocon da gelecek yıl Renault fabrika takımında mücadele edecek.

Wolff, “Sahip olduğumuz kadrodan çok memnunuz. Valtteri ve Lewis iyi performans gösteriyorlar ve birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar ki bu, takımdaki dinamikler için son derece önemli. Mühendisler geri bildirimlerini gerçekten takdir ediyorlar. Bu önemli bir nokta."

“Öte yandan George'un Williams ile bir yıl daha devam edecek olan üç yıllık bir sözleşmesi var. Claire [Williams], George'u takım için önemli bir varlık olarak gördüğünü açıkça belirtti."

“Tarafların bu sözleşme durumuna saygı göstermesi gerekiyor. George ve ben, iki yıl önce [bu anlaşmayı yaparken] nasıl bir işin içinde olduğumuzu biliyorduk. Williams, George'a F1'e girme fırsatı verdi ve bu yüzden Williams'ın aldığı karara çok fazla saygı duyuyoruz."

“George serbest olsaydı bu, Mercedes içindeki yerinin garanti olacağı anlamına da gelmiyor. Bugün sürücülerimiz Valtteri ve Lewis. Sadakat bizim için çok önemli bir şey ve biz her zaman uzun vadeli resme bakıyoruz."

"George kesinlikle uzun vadeli planlarımızın bir parçası, ama 2021 için değil." dedi.

 

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor

Önceki haber

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes Şimdi al , Williams
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
30dk

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'ndan harika performans!
GENEL GENEL / Yarış raporu
59dk

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'ndan harika performans!

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor
Haber video
GENEL GENEL / Son dakika
3s

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu
3s

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!
MotoGP MotoGP / Son dakika
3s

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!
GT4 European Series GT4 European Series / Sıralama turları raporu

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

Son Haberler

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
30dk

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor

Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

Çok Okunanlar

1
GENEL

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'ndan harika performans!

59dk
2
MotoGP

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

3s
3
Formula 1

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

30dk
4
GENEL

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor

3s
5
MotoGP

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

3s

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"
F1

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor
F1

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor

Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"
F1

Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor
F1

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

Magnussen, Haas ile devam etmeye yakın
F1

Magnussen, Haas ile devam etmeye yakın

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.