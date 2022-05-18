Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Brown, pilotların Netflix'i eleştirmeden önce büyük resme bakmaları gerektiğini düşünüyor Sonraki / Schumacher'in koltuğu tehlikede mi?
Formula 1 Son dakika

Mercedes, W13'ü Russell ile Paul Ricard'da piste çıkardı!

Mercedes, bugün Paul Ricard'da W13'ü piste çıkardı ve George Russell ile 100 kilometrelik bir test gerçekleştirdi.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mercedes, W13'ü Russell ile Paul Ricard'da piste çıkardı!
Haberi dinle

Mercedes, bugün 2022 aracı olan W13'ü Paul Ricard'da piste çıkardı. Takım, böylelikle iki çekim hakkından ikincisini de kullanmış oldu.

İlk hak, sezon öncesinde Barselona'da kullanılmıştı.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre mevcut 100 kilometrelik test, bu hafta sonu Barselona'da kullanılmaya başlanacak olan güncelleme paketinin doğrulanması için gerçekleşti. Bu, takımın hem bu yıl hem de 2023 planlarını etkileyeceği için çok önemli bir paket olacak.

Direksiyona geçen isim George Russell'dı. Bu tarz testler geçen hafta Ferrari tarafından da doğrulandığı üzere, resmi olarak birer çekim günü olsa da teknik paketin ilk değerlendirilmesi için gerçekten büyük önem taşıyor.

Gizli tutulan bu test sona erdikten sonra Mercedes, tamamen Barselona'ya odaklanacak.

paylaşım
yorumlar
Brown, pilotların Netflix'i eleştirmeden önce büyük resme bakmaları gerektiğini düşünüyor
Önceki haber

Brown, pilotların Netflix'i eleştirmeden önce büyük resme bakmaları gerektiğini düşünüyor
Sonraki haber

Schumacher'in koltuğu tehlikede mi?

Schumacher'in koltuğu tehlikede mi?
Yorumları görüntüle
Roberto Chinchero Daha fazlası
Roberto Chinchero
Schumacher'in koltuğu tehlikede mi? İspanya GP
Formula 1

Schumacher'in koltuğu tehlikede mi?

Kazadan hemen önce Leclerc'in fren diski parçalanmış
Formula 1

Kazadan hemen önce Leclerc'in fren diski parçalanmış

Michael Masi, FIA'yı mahkemeye verebilir Miami GP
Formula 1

Michael Masi, FIA'yı mahkemeye verebilir

Stoffel Vandoorne Daha fazlası
Stoffel Vandoorne
Vandoorne, Monako'daki galibiyetinden dolayı çok mutlu Monaco ePrix
Formula E

Vandoorne, Monako'daki galibiyetinden dolayı çok mutlu

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı Rome ePrix I
Formula E

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı

Vandoorne: "Yanlış zamanda McLaren'a katıldım fakat reddemezdim"
Formula 1

Vandoorne: "Yanlış zamanda McLaren'a katıldım fakat reddemezdim"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes'in İspanya GP güncellemeleri ortaya çıktı İspanya GP
Formula 1

Mercedes'in İspanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

Mercedes, çekim gününün ardından W13'ü Barselona'ya getirdi İspanya GP
Formula 1

Mercedes, çekim gününün ardından W13'ü Barselona'ya getirdi

Mercedes'in sıfır sidepod felsefesindeki sorun geniş taban mı?
Formula 1

Mercedes'in sıfır sidepod felsefesindeki sorun geniş taban mı?

Son Haberler

Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"

Alonso: "Hamilton, artık F1'de en önemli şeyin pilot olmadığını gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Hamilton, artık F1'de en önemli şeyin pilot olmadığını gösteriyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.