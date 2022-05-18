Mercedes, W13'ü Russell ile Paul Ricard'da piste çıkardı!

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Mercedes, bugün 2022 aracı olan W13'ü Paul Ricard'da piste çıkardı. Takım, böylelikle iki çekim hakkından ikincisini de kullanmış oldu.

İlk hak, sezon öncesinde Barselona'da kullanılmıştı.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre mevcut 100 kilometrelik test, bu hafta sonu Barselona'da kullanılmaya başlanacak olan güncelleme paketinin doğrulanması için gerçekleşti. Bu, takımın hem bu yıl hem de 2023 planlarını etkileyeceği için çok önemli bir paket olacak.

Direksiyona geçen isim George Russell'dı. Bu tarz testler geçen hafta Ferrari tarafından da doğrulandığı üzere, resmi olarak birer çekim günü olsa da teknik paketin ilk değerlendirilmesi için gerçekten büyük önem taşıyor.

Gizli tutulan bu test sona erdikten sonra Mercedes, tamamen Barselona'ya odaklanacak.