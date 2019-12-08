Mercedes, Russell ile 18 inç lastik testine başladı

Pirelli, 2021 yılında kullanılacak 18 inç lastikleri test etmesi için McLaren, Renault ve Mercedes'le anlaşmıştı.

Bu yıl daha önce McLaren ve Renault bu lastikleri test ettiler. Abu Dhabi GP sonrası da Mercedes teste başladı.

Mercedes aracının direksiyonuna Lewis Hamilton ya da Valtteri Bottas değil, takımın genç sürücüsü George Russell geçti.

Bu yıl Williams'la F1'deki ilk tam yılını geride bırakan Russell, hem bugün hem de yarın Mercedes'in direksiyonunda olacak.

Hava şu an itibariyle güneşli ve yarın da şartların iyi olması bekleniyor.