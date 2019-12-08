Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell ile 18 inç lastik testine başladı

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Russell ile 18 inç lastik testine başladı
8 Ara 2019 09:30

George Russell, Mercedes'in 2019 aracıyla 2021'de kullanılacak 18 inç lastikleri test etmeye başladı.

Pirelli, 2021 yılında kullanılacak 18 inç lastikleri test etmesi için McLaren, Renault ve Mercedes'le anlaşmıştı.

Bu yıl daha önce McLaren ve Renault bu lastikleri test ettiler. Abu Dhabi GP sonrası da Mercedes teste başladı.

Mercedes aracının direksiyonuna Lewis Hamilton ya da Valtteri Bottas değil, takımın genç sürücüsü George Russell geçti.

Bu yıl Williams'la F1'deki ilk tam yılını geride bırakan Russell, hem bugün hem de yarın Mercedes'in direksiyonunda olacak.

Hava şu an itibariyle güneşli ve yarın da şartların iyi olması bekleniyor.

 
Sonraki haber
Alonso, "bencil" olduğu düşüncelerine karşı çıktı

Önceki haber

Alonso, "bencil" olduğu düşüncelerine karşı çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Antonini: "Hamilton-Ferrari iddialarını Hamilton çıkarıyor"

3s
2
Formula 1

Yorum: Ölümün kıyısından F1'e dönüş

3
Formula 1

Schumacher: "F1'e geçmek için çok çalışıyorum"

1s
4
Formula 1

Alonso, Indy 500 için Andretti ve McLaren arasında seçim yapacak

5
Formula 1

Brawn: "Verstappen, Hamilton'a meydan okumaya hazır"

Son Videolar

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi? 10:43
Formula 1

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi?

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

Son Haberler

Mercedes, Russell ile 18 inç lastik testine başladı
F1

Mercedes, Russell ile 18 inç lastik testine başladı

Alonso, "bencil" olduğu düşüncelerine karşı çıktı
F1

Alonso, "bencil" olduğu düşüncelerine karşı çıktı

Schumacher: "F1'e geçmek için çok çalışıyorum"
F1

Schumacher: "F1'e geçmek için çok çalışıyorum"

Gazprom, F1'e dönüşle ilgilenmiyor
F1

Gazprom, F1'e dönüşle ilgilenmiyor

Antonini: "Hamilton-Ferrari iddialarını Hamilton çıkarıyor"
F1

Antonini: "Hamilton-Ferrari iddialarını Hamilton çıkarıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.