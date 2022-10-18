Mercedes: "Russell büyük bir gelişme kaydetti"

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Elliot, Russell'ın Mercedes ile ilk sezonunda yarattığı etkiye övgüde bulundu.

2017'den beri Mercedes'in genç sürücü programının bir üyesi olan Russell, 2019'da Williams takımıyla ilk F1 yarışına çıktı ve performansıyla padoktaki birçok kişiyi etkiledi.

Britanyalı pilot, 2020 Sakhir Grand Prix'si için Covid'e yakalanan Lewis Hamilton'ın yerini almak üzere Mercedes'e geçtiğinde padoktakileri etkilemek için büyük bir şansa sahipti ve ancak kötü bir pit stop, galibiyet şansını elinden almış oldu.

Russell'ın, Valtteri Bottas'ın yerine Mercedes'e geçeceği uzun süredir konuşuluyordu ve bu, 2022'de gerçekleşmiş oldu.

Bununla birlikte, daha önce dominant olan Mercedes takımı bu yıl performans anlamında Red Bull ve Ferrari'nin gerisine düştüğü ve W13'ün sezonun başlarında özellikle yunuslama sorunları yaşadığı için, Russell'ın yarış kazanma ve şampiyonluk için mücadele etme umutları yeniden yok oldu.

Henüz Grand Prix kazanmamış olmasına rağmen Russell, düzenli olarak podyumda bitirerek Pilotlar Şampiyonası'nda yedi kez Dünya Şampiyonu takım arkadaşı Hamilton'ın iki sıra önünde; 207 puanla dördüncü sıraya yerleşti. Elliot, pilotunun kişisel gelişimini ve takıma katkısını övdü.

Elliot medyaya verdiği demeçte, "Yarış pilotlarının saldırgan olmasını bekliyorsunuz, sonuçta belirli bir kariyer süreleri var ve kazanmak istiyorlar."

"George'u aşırı saldırgan olarak tanımlamazdım, bence takımla gerçekten çok iyi çalışıyor. Ama asıl güzel olan şey onun gelişimini görmek."

"Sonuçta yedi kez Dünya Şampiyonu olan birinin yanına geliyorsunuz ve takıma katkı sağlayabilmek başlangıçta zor olmalı."

"George'un takımda büyük bir rolü var ve bence gerçekten iyi bir iş çıkarıyor." dedi.