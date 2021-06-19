Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir

Yaz mevsiminde şampiyon pilotu Lewis Hamilton ile anlaşma yenilemeyi uman takımın ikinci aracında kimi yarıştıracağı henüz belli değil.

Hem Bottas'ın hem de Russell'ın gelecek sene için anlaşması bulunmuyor ve son dönemde çıkan haberler, Mercedes'in kısa süre içerisinde Russell ile anlaşabileceği yönündeydi.

Bottas'ın son dönemde yaşadığı zorlukların ardından, Mercedes'in Britanya GP hafta sonunda Russell'ı açıklayabileceği dahi iddia edildi.

Ancak Fransa GP öncesinde cuma günü konuşan takım patronu Toto Wolff, bu konuda bir acelelerinin olmadığını söyledi.

Wolff, "Bu konuda kış gibi karar vereceğimizi düşünüyorum. Ancak aralık ayında mı yoksa ocak veya şubat ayında mı olur bilmiyorum."

"O tarihe kadar beklememiz büyük bir olasılık çünkü biz her zaman pilotlarımıza karşı adanmış ve sadık olduk. Şu anda da bunu yapıyoruz." dedi.

Wolff, takımda kalma konusunda kendilerini ikna edecek ismin Bottas olduğunu söyledi.

Bottas'ın ne yapması gerektiğinin sorulması üzerine Wolff, "Cumartesi ve Pazar günleri aracı hızlı sürmek. Bunu yaparsa, gelecek sene için kendisini çok iyi bir konuma getirir." şeklinde cevap verdi.

Wolff son olarak son kararlarını tamamen performansa bakarak vereceklerini, sırf değişiklik olsun diye değişiklik yapmayacaklarını söyledi.

Wolff, "Bu [yeni bir isim], dikkate alınması gereken şeylerden biri mi? Kesinlikle. Ama ana etmen değil."

"Esas konu istikrarlı performans. Özellikle böylesi zorlu bir senede, önlerde mücadele eden iki pilota ihtiyacımız var. Birisi kötü bir hafta sonu geçiriyorsa ya da yarış dışı kalıyorsa, diğeri üstüne düşeni yapmalı. Bu yüzden, her ikisinin de yetenekleri açısından maksimum seviyede olması önemli." dedi.